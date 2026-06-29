США и Иран проведут срочные переговоры по Ормузскому проливу

США и Иран договорились прекратить военные удары и проведут переговоры в Катаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о прекращении военных ударов и намерены провести переговоры во вторник в Дохе с целью снижения напряженности вокруг Ормузского пролива.

Отмечается, что первоначально встреча должна была быть посвящена иранской ядерной программе. Однако теперь основное внимание будет уделено обеспечению безопасности коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, стороны планируют обсудить создание прямой военной линии связи между США и Ираном для предотвращения возможных инцидентов в будущем.