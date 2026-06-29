ЧМ-2026: Канада вышла в 1/8 финала, минимально обыграв ЮАР

Сборная Канады вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, одержав минимальную победу над ЮАР, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Матч 1/16 финала, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира.

На протяжении большей части встречи команды не могли распечатать ворота друг друга. Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва соперники продолжили упорную борьбу.

Судьба путевки в следующий раунд решилась уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте полузащитник Стивен Эуштакиу точным ударом принес сборной Канады победу.

Соперником канадцев в 1/8 финала станет победитель противостояния между сборными Нидерландов и Марокко.