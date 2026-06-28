Определились соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо U-17

В испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юношей и девушек.

По итогам жеребьевки определились первые соперники представителей сборной Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

На континентальном первенстве в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представят 17 спортсменов - 10 юношей и 7 девушек, которые выступят в 12 весовых категориях. В заключительный день турнира национальная команда также примет участие в смешанных командных соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет с 29 июня по 2 июля. В первый соревновательный день квалификационные поединки начнутся в 12:30, а финальный блок - в 19:30. Прямые трансляции будут доступны на платформе Judo TV.

Первые соперники азербайджанских дзюдоистов:

Юноши

50 кг (1/8 финала)

Нихат Агаев - победитель пары Левенте Наги (Венгрия) / Аарон Джошуа Келлер (Германия)

Фарид Рзазаде - победитель пары Армен Матевосян (Армения) / Димитриос Гулос (Греция)

55 кг

1/16 финала: Рза Халилли - Никита Гуту (Румыния)

1/8 финала: Ибрагим Талыбов - победитель пары Ноам Бенкруидем (Франция) / Александар Вушев (Болгария)

60 кг (1/16 финала)

Мехман Аскеров - победитель пары Нарек Наапетян (Армения) / Адам Костоев (Швеция)

66 кг (1/16 финала)

Илькин Гараев - Самуил Димитров (Болгария)

73 кг (1/8 финала)

Садыг Мамедов - победитель пары Матас Марксайтис (Литва) / Ноам Стинер (Израиль)

81 кг (1/16 финала)

Ягуб Мамедов - Ян Маркович (Босния и Герцеговина)

Айхан Гасанли - Акос Наги (Румыния)

90 кг (1/8 финала)

Омар Ахундов - победитель пары Григориос Миразанашвили (Кипр) / Каур Леетсар (Эстония)

Девушки

40 кг (1/8 финала)

Захра Гулиева - Авигайль Гат Муалем (Израиль)

Сунай Саламова - Кандела Коста Кабана (Испания)

44 кг (1/16 финала)

Пярвин Севханлы - Елена Таначков (Сербия)

Фатима Абдуллаева - Сильвия Килачкова (Словакия)

48 кг (1/8 финала)

Кенуль Эйвазлы - победительница пары Жасмина Мантаева (Австрия) / Миа Мари Беерманн (Германия)

70 кг (1/16 финала)

Масума Мамедли - Нора Госсет (Франция)

+70 кг (1/8 финала)

Земфира Алиева - Баллало Кулибали Туре (Испания)

Смешанный командный турнир

В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Чехии.