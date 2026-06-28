Определились соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо U-17
В испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юношей и девушек.
По итогам жеребьевки определились первые соперники представителей сборной Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
На континентальном первенстве в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представят 17 спортсменов - 10 юношей и 7 девушек, которые выступят в 12 весовых категориях. В заключительный день турнира национальная команда также примет участие в смешанных командных соревнованиях.
Чемпионат Европы пройдет с 29 июня по 2 июля. В первый соревновательный день квалификационные поединки начнутся в 12:30, а финальный блок - в 19:30. Прямые трансляции будут доступны на платформе Judo TV.
Первые соперники азербайджанских дзюдоистов:
Юноши
50 кг (1/8 финала)
Нихат Агаев - победитель пары Левенте Наги (Венгрия) / Аарон Джошуа Келлер (Германия)
Фарид Рзазаде - победитель пары Армен Матевосян (Армения) / Димитриос Гулос (Греция)
55 кг
1/16 финала: Рза Халилли - Никита Гуту (Румыния)
1/8 финала: Ибрагим Талыбов - победитель пары Ноам Бенкруидем (Франция) / Александар Вушев (Болгария)
60 кг (1/16 финала)
Мехман Аскеров - победитель пары Нарек Наапетян (Армения) / Адам Костоев (Швеция)
66 кг (1/16 финала)
Илькин Гараев - Самуил Димитров (Болгария)
73 кг (1/8 финала)
Садыг Мамедов - победитель пары Матас Марксайтис (Литва) / Ноам Стинер (Израиль)
81 кг (1/16 финала)
Ягуб Мамедов - Ян Маркович (Босния и Герцеговина)
Айхан Гасанли - Акос Наги (Румыния)
90 кг (1/8 финала)
Омар Ахундов - победитель пары Григориос Миразанашвили (Кипр) / Каур Леетсар (Эстония)
Девушки
40 кг (1/8 финала)
Захра Гулиева - Авигайль Гат Муалем (Израиль)
Сунай Саламова - Кандела Коста Кабана (Испания)
44 кг (1/16 финала)
Пярвин Севханлы - Елена Таначков (Сербия)
Фатима Абдуллаева - Сильвия Килачкова (Словакия)
48 кг (1/8 финала)
Кенуль Эйвазлы - победительница пары Жасмина Мантаева (Австрия) / Миа Мари Беерманн (Германия)
70 кг (1/16 финала)
Масума Мамедли - Нора Госсет (Франция)
+70 кг (1/8 финала)
Земфира Алиева - Баллало Кулибали Туре (Испания)
Смешанный командный турнир
В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Чехии.
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