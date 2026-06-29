https://news.day.az/world/1844643.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6

В турецкой провинции Муш произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы на глубине 14,76 км. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.