Опубликованы впечатляющие кадры полета Falcon 9

Полная запись полета ракеты Falcon 9 - от старта до посадки - опубликована в Сети.

Как передает Day.Az, на кадрах запечатлены основные этапы полета, включая старт, отделение ступеней и возвращение ускорителя на посадочную площадку. 