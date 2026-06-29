https://news.day.az/unusual/1844652.html Опубликованы впечатляющие кадры полета Falcon 9 - ВИДЕО Полная запись полета ракеты Falcon 9 - от старта до посадки - опубликована в Сети. Как передает Day.Az, на кадрах запечатлены основные этапы полета, включая старт, отделение ступеней и возвращение ускорителя на посадочную площадку.
Опубликованы впечатляющие кадры полета Falcon 9 - ВИДЕО
Полная запись полета ракеты Falcon 9 - от старта до посадки - опубликована в Сети.
Как передает Day.Az, на кадрах запечатлены основные этапы полета, включая старт, отделение ступеней и возвращение ускорителя на посадочную площадку.
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