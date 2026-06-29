В этой части Низаминского района временно не будет света

29 июня на территории Низаминского районного управления по энергоснабжению и сбыту будут проведены ремонтно-профилактические работы в закрытых распределительных устройствах.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азеришыг".

В связи с проведением работ с 10:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на части улицы Микаила Алиева.

После завершения ремонтных работ электроснабжение указанной улицы будет осуществляться с более высоким качеством.