https://news.day.az/society/1844650.html В этой части Низаминского района временно не будет света 29 июня на территории Низаминского районного управления по энергоснабжению и сбыту будут проведены ремонтно-профилактические работы в закрытых распределительных устройствах. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азеришыг".
В этой части Низаминского района временно не будет света
29 июня на территории Низаминского районного управления по энергоснабжению и сбыту будут проведены ремонтно-профилактические работы в закрытых распределительных устройствах.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азеришыг".
В связи с проведением работ с 10:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на части улицы Микаила Алиева.
После завершения ремонтных работ электроснабжение указанной улицы будет осуществляться с более высоким качеством.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре