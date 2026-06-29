В Китае туристам предложили необычный способ спуска с горы

В горах Китая туристам предложили необычный способ спуска - вместо лестницы оборудовали 600-метровую горку.

Как передает Day.Az, необычный аттракцион появился в национальном парке Чжанцзяцзе.

Извилистая горка проложена прямо среди скал и предназначена для туристов, которые устали после подъема и не хотят спускаться по традиционной лестнице.