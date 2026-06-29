https://news.day.az/unusual/1844655.html В Китае туристам предложили необычный способ спуска с горы - ВИДЕО В горах Китая туристам предложили необычный способ спуска - вместо лестницы оборудовали 600-метровую горку. Как передает Day.Az, необычный аттракцион появился в национальном парке Чжанцзяцзе.
В Китае туристам предложили необычный способ спуска с горы - ВИДЕО
В горах Китая туристам предложили необычный способ спуска - вместо лестницы оборудовали 600-метровую горку.
Как передает Day.Az, необычный аттракцион появился в национальном парке Чжанцзяцзе.
Извилистая горка проложена прямо среди скал и предназначена для туристов, которые устали после подъема и не хотят спускаться по традиционной лестнице.
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