Сколько времени займет разминирование Ормузского пролива?

Необходимость разминирования Ормузского пролива означает, что даже в случае соблюдения перемирия между Ираном и США потребуются месяцы, чтобы судоходство по этому важному морскому пути вернулось к довоенным показателям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью британской газете Financial Times глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога.

"Доступные для судоходства маршруты крайне ограничены - это очень узкие коридоры, - отметил Сога. - Мы все еще далеки от возвращения к условиям, которые существовали до закрытия Ормузского пролива".

Как пояснила газета, суда могут следовать лишь по двум маршрутам - вблизи иранского острова Ларак и вдоль побережья Омана. В статье говорится, что всего в Ормузском проливе могут оставаться до 80 мин.

"Даже если суда смогут беспрепятственно входить в пролив и выходить из него, какое-то время объем перевозок, вероятно, будет составлять менее половины от обычного уровня", - пояснил глава NYK Line.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21-22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.