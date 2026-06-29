Политические группы в США массово скупают рекламу в эфире ЧМ-2026

Политические кампании и комитеты потратили $740 330 на рекламу во время первых двух матчей сборной США на чемпионате мира.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует анализ AdImpact для POLITICO.

В числе крупнейших рекламодателей на телевидении оказались комитет политических действий, выступающий за регулирование искусственного интеллекта, а также две политические группы, связанные с сенатором Сьюзан Коллинз, республиканкой от штата Мэн.

Jobs and Democracy PAC, возглавляемый бывшими членами Палаты представителей Крисом Стюартом, республиканцем от Юты, и Брэдом Карсоном, демократом от Оклахомы, потратил $240 000 на рекламу во время матча США против Австралии 19 июня. Комитет поддерживает кандидатов от Республиканской и Демократической партий, которые, как заявляется, "привержены защите общественных интересов от тех, кто пытается откупиться от разумного регулирования ИИ".

Stronger America, правозащитная организация формата 501(c)(4), связанная с Коллинз, потратила $149 000 во время матчей США 12 и 19 июня. Еще один связанный с ней комитет, Pine Tree Results PAC, потратил $76 000 на рекламу в ходе обеих игр.

Республиканцы называют сенатскую гонку в штате Мэн, где Коллинз противостоит демократ Грэм Платнер, "ключевым звеном" в борьбе за контроль над Сенатом в этом году, о чем они говорили донорам.

"Первый матч сборной США на чемпионате мира стал самой просматриваемой футбольной трансляцией в истории Америки", - ранее заявил POLITICO на условиях анонимности республиканский политтехнолог, работающий над сенатской кампанией в штате Мэн. "Рынки Мэна показывают результаты выше среднего по стране, а в ключевом округе Portland DMA есть значительная база футбольных болельщиков".

Среди крупных рекламодателей также оказался супер-PAC Американо-израильского комитета по общественным связям United Democracy Project, который потратил $58 150 во время первого матча сборной США.

House Majority Forward, некоммерческая организация, связанная с руководством демократов в Палате представителей, потратила $13 450 во время первого матча. One Nation, группа, связанная с руководством республиканцев в Сенате, потратила $14 500 в ходе обеих игр.

Во время первых матчей рекламу также размещали другие кандидаты в Сенат и на посты губернаторов. Бизнесмен Перри Джонсон, баллотирующийся на пост губернатора Мичигана, потратил $43 270.

"Летом в Мичигане, когда люди больше времени проводят на улице, а не смотрят обычные программы, нужно идти туда, где есть аудитория", - сказал POLITICO главный консультант Джонсона Джон Йоб. "Матчи чемпионата мира стали возможностью для друзей собираться и смотреть игры на уличных телевизорах - на террасах, у озера и в барах под открытым небом по всему штату".