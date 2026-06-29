https://news.day.az/economy/1844669.html Нефть вновь дорожает На мировых рынках нефть вновь дорожает. Как передает Day.Az, в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость августовского фьючерса 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,71% и составила 72,5 доллара США за баррель.
Нефть вновь дорожает
На мировых рынках нефть вновь дорожает.
Как передает Day.Az, в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость августовского фьючерса 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,71% и составила 72,5 доллара США за баррель.
На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена одного барреля нефти марки WTI с поставкой в августе 2026 года также выросла на 1,08% - до 69,98 доллара США.
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