Автор: Лейла Таривердиева

Помнится, в августе 2024 года Комиссия французского Сената выступила с отчетом под названием "Борьба с вредоносным внешним вмешательством". Согласно этому отчету, Азербайджан угрожал (!) Франции "со всех направлений". Это было забавно. На тот момент наша страна действительно представляла "угрозу", так как начала действовать Бакинская инициативная группа, в которой бывшие французские колонии, переживающие дежавю, увидели механизм борьбы с неоколониальными устремлениями "сюзерена".

Однако не Азербайджан и не его деятельность против неоколониализма являются главной причиной провалов Франции в бывших колониях. Виновата ее собственная политика в отношении стран, некогда входивших во французские владения.

На минувшей неделе все мировые СМИ вышли с новостями о разрыве Буркина-Фасо отношений с Францией. Отношения эти уже несколько лет висели на волоске, а теперь этот волосок оборвался.

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщение правительства. Решение приняли в результате тщательной оценки двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого. Он подчеркнул неустанную активность Франции, направленную против национальных интересов Буркина-Фасо, ее неоколониальные амбиции и поддержку ею терроризма.

"Столкнувшись с империалистическими устремлениями к господству над нашей страной и порабощению нашего народа, мы сделали выбор в пользу ответственности и суверенитета. Правительство подчеркивает, что это решение ни в коей мере не ставит под сомнение исторические, человеческие, культурные и социальные связи, объединяющие народы Буркина-Фасо и Франции", - говорится в коммюнике.

Напомним, что в этой бывшей колонии Франции в 2022 году произошло два переворота. В 2023 году МИД Франции объявил о приостановке всей финансовой поддержки Буркина-Фасо. В 2024 году власти страны выслали из страны и объявили персонами нон грата трех французских дипломатов. Отношения продолжили ухудшаться и в последующие годы.

В январе 2026 года министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана в эфире телерадиокомпании RTB сообщил о том, что службы безопасности страны пресекли заговор, целью которого были убийства высокопоставленных чиновников и президента страны Ибрагима Траоре. По сведениям министра безопасности, преступники хотели убить президента с близкого расстояния или взорвать его дом. После ликвидации Траоре злоумышленники планировали вывести из строя базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и провести наземную операцию с использованием внешних сил.

Министр не назвал организаторов покушения. Однако в Сахеле давно и упорно указывают на Францию как на страну, поддерживающую радикальные исламские группировки и терроризм.

Ранее зампредседатель комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара прямо заявил СМИ, что Великобритания и Франция намеренно финансируют и поддерживают террористов в Конфедерации государств Сахеля (АГС), чтобы держать регион в зависимости. Он заявил, что в Мали, Нигере и Буркина-Фасо происходят теракты, и после нейтрализации террористов вооруженные силы АГС находят у них оборудование и технику иностранного производства и огромные денежные суммы, происхождение которых неизвестно.

В феврале нынешнего года Служба внешней разведки (СВР) России, как известно, так же пытающейся продвигать свои интересы в Африке, заявила о поиске Парижем возможностей для политического реванша в странах Сахаро-Сахельской зоны. Согласно российским СМИ, СВР утверждает, что Франция имела отношение к попытке переворота в Буркина-Фасо в начале января.

Интерес России понятен, однако для африканских стран это не снимает вопроса причастности Франции к разгулу террористической активности на пространстве Сахеля. Когда где-то активизируются такие группировки, это не происходят без внешней поддержки. Как уже неоднократно доказано на примере ситуаций в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. У Франции сегодня практически не осталось возможностей оправдаться. Если она вообще "опустится" до оправданий перед бывшей колонией, которую хотела сохранить в том же статусе, пусть и неформально.

В Буркина-Фасо до сих пор вспоминают унизительную сцену, разыгранную президентом Макроном во время своего визита в страну в 2017 году. В Сеть была выложена видеозапись фрагмента той поездки. Тогдашний президент Буркина-Фасо Каборе (свергнутый в 2022 году) заговорил о проблемах электроснабжения в стране и возможной помощи Франции. На это Макрон с издевкой заявил, что Буркина-Фасо уже не колония, и проблемы электроснабжения - это проблема ее президента. Почувствовав себя после этих слов неловко, президент Каборе покинул зал. "Куда же вы, останьтесь!.. Наверное, он пошел чинить кондиционер", - грубо пошутил Макрон, вызвав подобострастный смех и аплодисменты в зале.

Этот момент хорошо запомнился не только как проявление слабости тогдашним президентом, но и как демонстрация реального отношения "метрополии" к подконтрольному государству.

Франция начала терять Сахель несколько лет назад. Когда потерпела провал инициированная ею операция "Бархан", как заявлялось, направленная на стабилизация региона и уничтожение джихадистских группировок, терзавших страны региона. Разгрома террористических группировок не произошло. По оценкам экспертов, причина была в отсутствии четкой цели и преобладании собственных политических интересов Парижа над интересами безопасности собственно населения стран, для защиты которых в 2014 году были введены войска.

Эта операция, призванная, как утверждалось, громить радикальные исламские группировки, не дававших покоя странам Западной Африки, продолжалась восемь лет, обошлась в круглую сумму, но не принесла успеха. В 2022 году операция была свернута. Одним из аргументов стран региона, требовавших от Парижа вывода французских подразделений, была бессмысленность их присутствия. Французское военное присутствие никак не помогло в решении проблем безопасности. Наоборот, в последнее время ситуация ухудшилась, а кровопролитные акции джихадистов участились.

Напомним, что операция "Бархан" проводилась на территории стран группы G5 Сахель (Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер). Поддерживали операцию Великобритания, Эстония, Германия, Италия. Несмотря на европейскую поддержку и покровительство ООН, организована операция была плохо. Как отмечали эксперты, наемным подразделениям были выделены старые вертолеты, к тому же не адаптированные к песчаным бурям и имевшие слабую броневую защиту, не справлявшуюся даже с автоматными выстрелами с земли. Все это не позволяло совершать глубокие рейды и эффективно решать поставленную задачу. По рассказам очевидцев, французские военнослужащие при малейшей угрозе немедленно возвращались на свою базу и предпочитали далеко от нее не отходить.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обратился в соцсети Х (тогда Твиттер) к группе сенаторов, после провала "Бархана" раскритиковавших власти за провальную политику в Африке. Он заявил, что операция не была провалом, и попробовал убедить, что французские войска, наоборот, делали все для защиты африканцев от террора. Он также заявил, что при необходимости Париж готов возобновить операцию.

Однако сегодня, после всего, что случилось за последние четыре года, Франции вряд ли удастся восстановить свое военное присутствие. Начавшиеся процессы против неоколониальной политики бывшей "метрополии" зашли слишком далеко, чтобы Парижу удалось повернуть их вспять и занять в Сахеле прежние позиции. При попытке же ввести войска, думается, Францию ожидает еще более широкий протест и рост террора внутри самой Французской Республики.

МИД Франции пообещал "ответные меры" после решения правительства Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения. Решение африканской страны названо "враждебным и необоснованным".

Чем может ответить Франция? Это вряд ли будет какой-то силовой ответ. Это будут финансовые и гуманитарные меры, визовые ограничения. Являясь важнейшим донором для Буркина-Фасо, Париж имеет инструменты давления и наказания. Однако следует учитывать наличие сегодня и других интересантов, а свято место, как говорится, пусто не бывает.