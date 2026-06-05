Бакинская инициативная группа заставила Францию отвечать на неудобные вопросы

Автор: Лейла Таривердиева

В свое время было немало дискуссий относительно того, для чего нужна Бакинская инициативная группа (БИГ). Было немало тех, кто смотрел свысока, считая, что Баку ввязался в дело, которое ему не осилить.

Однако время показало, что они просто не знали, о чем говорят. Точнее, о ком. Они не знали, что Баку никогда не затевает дела, если не продумывает наперед каждый ход и не видит конечной цели. Он никогда не бахвалится тем, чего не имеет, и не позволят втягивать себя в игры, не имеющие перспективы. Так же и БИГ была создана не назло кому-то, а как хорошо обдуманный стратегический проект. Сегодня Бакинская инициативная группа действительно стала заметным внешнеполитическим раздражителем для той же Франции, активно вмешивавшейся во внутренние дела Азербайджана и не ожидавшей, что сама окажется в уязвимом положении.

Деятельность БИГ уже дала ощутимые результаты на международной арене, подтолкнула активизацию антиколониального движения, заглохшего много лет назад. БИГ системно поддерживает движения за независимость в странах, страдающих от неоколониализма. Сегодня во Франции уже не усмехаются, слыша про мероприятия, проводимые Бакинской инициативной группой. Перестали хихикать и в Индии, после того, как БИГ поддержала движение сикхов.

Кстати, 3 июня Международная федерация сикхов и Бакинская инициативная группа подписали Меморандум, определяющий основы сотрудничества в академической сфере. Как заявил журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, защита прав этнических и религиозных меньшинств должна поддерживаться не только в политической и экономической плоскостях, но и в научной, образовательной и академической сферах.

Напомним, что в январе 2026 года по инициативе Бакинской инициативной группы впервые прошла международная конференция "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии". Сам факт проведения такого форума за пределами Индии стал знаковым. Речь шла не о локальной дискуссии, а о намерении вывести проблему системной дискриминации и насилия в отношении этнических и религиозных меньшинств на международный уровень. И это было сделано.

Что же касается Франции, то после почти трех лет (БИГ создана в 2023 году) насмешек и угроз, она изменила свое несерьезное отношение к инициативе Баку. БИГ добилась того, что голос народов, продолжающих оставаться под протекторатом Франции, стал слышен на международной арене. В начале мая Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, выступил с предупреждением в адрес Франции в связи с правом канаков на самоопределение в Канаки (Новая Каледония) и попытками изменить избирательный корпус. Благодаря БИГ проблема канаков перестала быть "внутренним делом" Франции.

Не будет преувеличением, если скажем, что деятельность БИГ растормошила здравомыслие и в самой Франции. Страна, продолжающая считать себя владелицей заморских территорий и после упразднения колониализма и рабства, перешла к переосмыслению своего нелицеприятного прошлого. Конечно, нельзя говорить, что Париж действует по указки Бакинской инициативной группы. Но то давление, которое в течение нескольких лет оказывалось на французскую сторону, не могло не дать результатов. Потому что БИГ действует профессионально и невзирая на авторитеты. Баку показал, что не боится авторитета ведущей страны Евросоюза и будет говорить правду ей в лицо и доносить ее со всех трибун. А самым неприятным сюрпризом для Парижа стало то, что народы бывших колоний увидели в Азербайджане реальную силу, способную заставить мир вспомнить об их проблемах.

На минувшей неделе Париж сделал очень важный шаг. Национальное собрание страны проголосовало за законопроект, отменяющий "Черный кодекс" (Code noir) - указ, подписанный в 1685 году королем Людовиком XIV и регламентировавший жизнь рабов во всех французских колониях. Для многих было открытием узнать, что в стране, упразднившей рабство 170 лет назад, а 2001 году признавшей это явление "преступлением против человечности", продолжал существовать подобный кодекс. Это значит, что в стране продолжали негласно действовать законы, причислявшие людей на так называемых заморских территориях к "движимому имуществу". Непонятно, почему кодекс не аннулировался еще в 2001 году. Мы уже не спрашиваем, почему он не был отменен параллельно отмене рабства. Если предположить, что документ времен Людовика автоматически потерял силу еще 170 лет назад, тогда непонятно, почему 28 мая Нацсобрание приняло законопроект о его отмене.

Сохранение "Черного кодекса" было позором, о котором мало кто знал. Думается, даже для большинства французов события конца мая 2026 года стали откровением. Выходит, Бакинская инициативная группа не была предвзята (как утверждала французская сторона), когда обвиняла Париж в неоколониальной политике. Наличие правовой основы у французского неоколониализма сказывалось на отношении к подконтрольным территориям и народам бывших французских колоний.

Но об окончательной отмене человеконенавистнического кодекса пока говорить рано. Дело в том, что после голосования в Национальном собрании законопроект был направлен в Сенат. "Черный кодекс" может считаться отмененным только после одобрения закона этой инстанцией. Сомнительно, что Сенат не подтвердит отмену кодекса. Как будут выглядеть сенаторы в глазах французского общества, если откажутся положить конец национальному позору.

Как можно узнать из публикации Euronews по поводу исторического шага Парижа, Франция была третьей по масштабам рабовладельческой державой Европы после Великобритании и Португалии: с XVII по XIX век она отправила около 1,4 миллиона африканцев на плантации, богатство которых, основанное на производстве сахара, позволило выстроить французские города Нант и Бордо. Позже ее империя раскинулась на четырех континентах.

Депутат от Гваделупы, бывшей колонии Франции, ставшей заморской территорией - Макс Маттиасен указал, что "Черный кодекс" институционализировал отказ в человечности женщинам, мужчинам и детям, порабощенным из‑за их происхождения и цвета кожи. "Я праправнук рабов и никогда не мог дочитать этот текст до конца. Это закон, созданный людьми против людей", - цитирует Euronews.

Несмотря на формальную интеграцию во Францию, ее заморские регионы до сих пор остаются бедными территориями. Представители заморских территорий задаются вопросом: почему этот кодекс отменяется только сейчас? Неужели правительство тоже о нем не знало, как многие французы?

Президент Эммануэль Макрон - за отмену обеими руками. Он решил отметить предстоящее завершение своего президентства мажорной нотой. "Шестьдесят статей "Черного кодекса" не должны были пережить отмену рабства в XIX веке", - заявил он. Французский лидер резонно назвал сохранение кодекса не забывчивостью, а оскорблением.

Сказано хорошо. Однако все равно остаются "но".

26 марта Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Ганы приняла резолюцию относительно трансатлантической работорговли. В резолюции, принятой 123 голосами "за" против 3 голосов "против" и 51 воздержавшемся, торговля порабощенными африканцами официально признана тягчайшим преступлением против человечности.

Франция воздержалась при голосовании...