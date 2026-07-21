НАТО столкнулось с проблемой в производстве снарядов

Страны НАТО столкнулись с проблемой в производстве артиллерийских снарядов из-за нехватки хлопка, в котором содержится нитроцеллюлоза. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что, "несмотря на все цифровые чудеса", для ведения боевых действий нужны взрывчатые вещества, в производстве которых используется нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин. Данное вещество добывается из остающихся на семенах хлопчатника коротких ворсистых волокон.

Если США выращивают большую часть хлопка на своей территории, то Европа долгое время зависела от Китая в этом вопросе. По данным газеты, теперь европейские страны собираются расширить свое производство пироксилина, чтобы противостоять "растущей мощи России и КНР".