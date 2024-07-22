Азербайджан снова обыграл Францию на ее поле

Автор: Тофик Аббасов. политический аналитик

В ходе прошедшего в Шуше на Глобальном медиафорума Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос, касающийся поддержки нашей страной борьбы народов, страдающих от неоколониализма. Ответил очень четко и прямо. Да, мы делаем это в ответ на "холодную войну", объявленную Францией нашей стране в международных структурах. Да, мы делаем это, потому что абсолютно уверены, что действия Франции неприемлемы, отвратительны и должны быть остановлены. Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами, в том числе посредством Бакинской инициативной группы. И это вовсе не является вмешательством во внутренние дела Франции, а взял эту миссию Азербайджан на себя потому, что не многие страны могут позволить себе обвинить такую махину, как Франция, в том, что она совершает. Не многие на это решатся.

Так сказал Президент Ильхам Алиев. Думаю, в Париже его хорошо было слышно.

И это еще не все плохие новости для Макрона. В то время, как в Оксфорде проходил саммит Европейского политического сообщества, в Баку состоялся съезд с участием представителей бывших французских колоний и так называемых заморских территорий Франции, стремящихся к независимости.

Инициатором создания Европейского политического сообщества был Макрон, и на первом саммите этого формата он пытался навязать участникам свою повестку и чуть ли не единолично ее формировать. Тогда же он нанес серьезный урон мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, уведя с собой Ереван в никуда. Как следствие - в ходе нынешнего саммита Никол Пашинян отказался от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. Возможно, тут не обошлось без вмешательства "старшей сестренки" в лице Макрона.

Тем не менее, Азербайджан в противостоянии с Францией ведет с крупным счетом, обыгрывая ее на ее же поле. Состоявшийся в Баку I съезд, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы - еще один гол во французские ворота.

В этом мероприятии приняли участие около 20 политических партий и руководителей движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибского бассейна и группы Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. После двухдневных закрытых дискуссий участники договорились о создании единого фронта - Международного фронта свободы французских колоний и подписали соответствующую декларацию.

Бакинская инициативная группа это очень оригинальный формат, позволяющий донести до мировой общественности голоса угнетенных народов и заставить обратить внимание на их проблемы. Тут стоит вопрос не только политической независимости, но и разрушения экологии стран, находящихся под французским влиянием, расхищения их природных богатств метрополией. Остро стоит и проблема последствий проводимых Францией на своих заморских территориях ядерных испытаний, захоронения там ядерных отходов. Как бы не импонировало этим народам французское гражданство, они понимают, что не являются хозяевами своей земли и в постколониальную эпоху продолжают фактически оставаться колониями. Франция разбазаривает их богатства, требует молчать об использовании вредных технологий и проведении опасных экспериментах. Сегодня благодаря тому, что по инициативе Баку в мире начинает набирать обороты движение против неоколониализма, у этих народов появилась возможность заявить о своих правах.

В этом ключе Бакинская инициативная группа действует очень грамотно. Она выстроила очень четкую координационную работу. На прошедшем в Баку съезде было объявлено, что Бакинская инициативная группа будет оказывать помощь семьям незаконно арестованных канаков-борцов за независимость Новой Каледонии. Группа также вводит студенческие образовательные стипендии для молодежи из французских колоний, создавая им возможность учиться в вузах Азербайджана. Это все очень и точные попадания. Угнетенные народы должны знать, что они не одни, что в лице Азербайджана они нашли союзника и рупор, способный донести их чаяния и их боль до мирового сообщества.

У некоторых возникает вопрос, почему именно Баку взял на себя такую миссию. Должен сказать, что она началась не сегодня. Напомню, что для Движения неприсоединения в период председательства Азербайджана наступил новый этап. Азербайджанский лидер и его команда сделали все, чтобы вдохнуть жизнь в эту организацию. Движение строило свою деятельность на бандунгских принципах, принятых в середине прошлого века. Это было время, когда колониальная система рушилась, не выдерживая напора стремящихся к свободе народов. Когда была в силе традиция блочного позиционирования - с одной стороны НАТО, с другой - Варшавский договор. Египетский лидер Абдель Насер и его сподвижники сделали ставку на третий путь. Они объявили, что отвергают блоковость в политике. Это внеблочный путь, которого придерживался всегда и Азербайджан.

Когда Президент Ильхам Алиев возглавил Движение неприсоединения, он объявил, что будет плотно заниматься проблемами третьего мира, сегодня переименованного в Глобальный Юг. Глава нашего государства сразу развернул активную деятельность. Он заявил, что организация должна расти институционально, должна усиливаться солидарность между странами-членами, они должны помогать друг другу. Азербайджан на посту председателя ДН показал, что работает продуктивно во имя решения проблем членов организации. Приведу наглядный пример. Когда Азербайджан принимал председательство, разразилась пандемия, и в тот период Президентом Ильхамом Алиевым была проделана огромная работа по координации действий организаций, в которых членствовала наша страна, с целью помощи тем, кто более всего в ней нуждался. По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате были проведены саммит тогда еще Совета тюркоязычных государств (ныне Организация тюркских государств) и высокая встреча инициативной группы Движения неприсоединения на уровне глав 40 государств. И наконец, азербайджанский лидер инициировал спецсессию Генассамблеи ООН. На спецсесии обсуждался вопрос "вакцинного национализма", демонстрируемого состоятельными государствами. Были вопиющие случаи, когда ведущие страны присваивали себе долю вакцин и прочей помощи, выделяемую для других государств, и этой практике должен был быть положен конец. Инициатива Президента Ильхама Алиева была высоко оценена и многие члены Движения неприсоединения получили помощь. которая при других обстоятельствах могла до них и не дойти.

Азербайджан стал также инициатором борьбы с таким безобразным явлением. как неоколониализм. В рамках Движения неприсоединения сформировалась Бакинская инициативная группа, в которой представлены страны и территории, которые борются за свою независимость и права. Эта структура действует под сенью ООН, что очень важно. Мы видим, как некоторые страны, которые уверовали в свою мощь и непогрешимость, делают все для разрушения мирового порядка и внушают всем, что это неизбежно. Логика подсказывает, что если нет нового порядка, старый должен оставаться в силе. Тем не менее, коллективный Запад старается подорвать мировой порядок, утверждая, что он, мол, не устраивает новые поколения, не соответствует новым вызовам и если что, будет бессилен гасить возникающие риски. Доля истины в этом есть, однако, как говорят на Востоке, нельзя разрушать старый дом, пока не построен новый.

Одним словом, Франция должна делать соответствующие выводы. Ей пора забыть о своих колониальных традициях. Если Макрон и ему подобные будут по-прежнему пытаться открыть двери в прошлое, они ничего не добьются. Макрон политик не того веса, чтобы кому-то что-то диктовать. Ему хотелось собрать европейских лидеров в Оксфорде под Лондоном, чтобы обратить на себя внимание, показать свою удаль и возможности. Но ему это в очередной раз не удалось. А то, что делает Азербайджан, действенно, каждый шаг дает результаты. Азербайджан показывает, что он готов принимать участие в трудных судьбах всех народов планеты, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Если в каком-то уголке мира страдают люди, это и наша боль. Мы должны подставить плечо, оказать посильную помощь в преодолении страшных барьеров, создающихся французским истеблишментом.