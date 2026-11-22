С 22 ноября 2026 года между Азербайджаном и Иорданией начинает действовать безвизовый режим для граждан обеих стран, имеющих общегражданские паспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственую миграционную службу Азербайджана, решение направлено на укрепление двустороннего сотрудничества и развитие туристических связей.

В соответствии с новыми правилами, граждане Азербайджана и Иордании смогут въезжать на территорию друг друга, покидать ее и следовать транзитом без оформления визы. Максимальный срок пребывания составит 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Вместе с тем иностранные граждане, находящиеся в Азербайджане более 15 дней, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Кроме того, при наличии предусмотренных законодательством оснований иностранцы могут продлить срок временного пребывания или оформить разрешение на временное проживание до его истечения. Для этого необходимо обратиться в центры ASAN xidmət либо воспользоваться разделом "Электронные услуги" на официальном сайте Государственной миграционной службы.