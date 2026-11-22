Полицейские задержали более 140 человек на акциях протеста против роста стоимости жизни во Франции. Об этом сообщили в местной полиции, сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительным данным по состоянию на 18 часов (21.00 по бакинскому времени), было произведено 144 задержания", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу на акции протеста по всей стране вышли почти 83 тысячи человек, из них 21,5 тысячи - в Париже. Демонстранты выступали против роста стоимости жизни.

Сообщалось, что в Париже сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона митингующих после окончания акции протеста.

17 ноября участники массовой демонстрации профсоюзов в Париже выступили против увеличения военных расходов Франции на фоне экономических трудностей. В марше, который начался на площади Нации, участвовало несколько тысяч человек. Протестующие также требовали повысить зарплаты и отказаться от сокращений в государственном секторе.