Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеозапись очередных запусков беспилотников Shahed-136 по американским военным базам в Бахрейне.

Как передает Day.Az, иранские атаки по американским объектам в Бахрейне становятся регулярными на фоне продолжающейся напряженности в регионе.

В повседневную повестку также вошли атаки на танкеры и удары США по иранскому острову Кешм.