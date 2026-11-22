https://news.day.az/world/1876195.html КСИР показал запуск беспилотников по американским базам - ВИДЕО Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеозапись очередных запусков беспилотников Shahed-136 по американским военным базам в Бахрейне. Как передает Day.Az, иранские атаки по американским объектам в Бахрейне становятся регулярными на фоне продолжающейся напряженности в регионе.
КСИР показал запуск беспилотников по американским базам - ВИДЕО
Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеозапись очередных запусков беспилотников Shahed-136 по американским военным базам в Бахрейне.
Как передает Day.Az, иранские атаки по американским объектам в Бахрейне становятся регулярными на фоне продолжающейся напряженности в регионе.
В повседневную повестку также вошли атаки на танкеры и удары США по иранскому острову Кешм.
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