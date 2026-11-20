Иззет Сеидова - выдающаяся представительница азербайджанского искусства, заслуженный деятель искусств, чьё имя занимает особое место в истории национальной культуры. Она вошла в историю как первая женщина - театральный художник Азербайджана, посвятившая своё творчество развитию национального театрально-декорационного искусства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея искусств.

Иззет Сеидова родилась в Харькове. Художественное образование получила в Бакинском художественном техникуме имени Азима Азимзаде, а затем продолжила обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. С 1938 года её творческая судьба была неразрывно связана с Азербайджанским государственным театром оперы и балета, где в полной мере раскрылся её талант театрального художника.

За годы работы она создала декорации и эскизы костюмов к многочисленным оперным и балетным постановкам, среди которых "Севильский цирюльник", "Пиковая дама", "Севиль", "Тропою грома", "Лейли и Меджнун", "Кёроглу" и другие. В её работах национальные художественные традиции органично переплетались с выразительными средствами европейской театральной живописи. Благодаря тонкому чувству цвета, композиции и сценического пространства художнице удавалось не просто оформлять спектакли, а создавать особую атмосферу, в которой оживали музыка, характеры и чувства героев.

Особенно интересно это проявляется в эскизах декораций к опере Джакомо Пуччини "Чио-Чио-сан" ("Мадам Баттерфляй"). В центре композиции - женский образ, вокруг которого выстраивается целый сценический мир. Продуманные декоративные детали создают атмосферу восточной поэтики и лёгкой загадочности. В этом пространстве словно заранее ощущается история самой Чио-Чио-сан - молодой женщины, чья безграничная любовь, верность и надежда оборачиваются трагедией. Художница отображает не только место действия, но и передает эмоциональное настроение оперы, позволяя зрителю почувствовать её тонкую лиричность и драматизм.

Совершенно иное настроение возникает в эскизах "Окно" и "У профессора", созданных к пьесе турецкого поэта Назыма Хикмета "Два упрямца". В центре пьесы - история отношений пожилого профессора Алексея Петровича и молодой Даши. Их чувства, несмотря на разницу в возрасте и непростые жизненные обстоятельства, заставляют задуматься о любви, одиночестве и ценности человеческой близости. Здесь Иззет Сеидова обращается к камерному, почти интимному миру человеческих переживаний. Ночная тишина, силуэты домов за окном, мягкий свет уличного фонаря и глубокие синие оттенки наполняют композиции ощущением задумчивости и ожидания. Кажется, будто за этим окном продолжается своя жизнь, в которой есть место надеждам, тревогам, любви и невысказанным словам.

В этих эскизах художница словно выходит за рамки сценического пространства, передавая то, что невозможно выразить словами - настроение ожидания, хрупкость чувств и тихую драму человеческих судеб.

Однако творческое наследие Иззет Сеидовой не ограничивается театральной сценографией. Она проявила себя и как талантливый станковый живописец, создав ряд интересных портретных работ. Занималась также педагогической деятельностью, передавая свои знания и опыт молодому поколению художников. Её произведения сегодня хранятся в Национальном музее искусств Азербайджана и Азербайджанском государственном музее театра, продолжая знакомить зрителей с многогранным талантом художницы.

20 ноября 2026 года исполняется 116 лет со дня рождения Иззет Сеидовой.

Её творчество - это не просто история театральных декораций. Это особый художественный мир, созданный средствами цвета, света и воображения. Сценические пространства, созданные художницей, и сегодня позволяют ощутить её тонкое восприятие искусства и неповторимое творческое видение. Её эскизы и сегодня хранят дыхание живой сцены.