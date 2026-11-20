https://news.day.az/economy/1875717.html S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Фонда развития бизнеса Азербайджана Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Фонда развития бизнеса Азербайджана (ABDF) со "стабильного" до "позитивного", подтвердив долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги фонда на уровне "BB/B".
S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Фонда развития бизнеса Азербайджана
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Фонда развития бизнеса Азербайджана (ABDF) со "стабильного" до "позитивного", подтвердив долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги фонда на уровне "BB/B".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации S&P Global Ratings.
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