Сегодня звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы - у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет. День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией сегодня могут возникнуть большие проблемы: день совершено не склоняет ни к тому, ни к другому, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, - но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Овну, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Овну удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Телец

Сегодня обстоятельства не дадут Тельцу возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Тельцу придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Телец способен с удивлением обнаружить, что его мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Близнецы

Сегодня счастье Близнецов - в их собственных руках! Вернее, в их собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Близнецы вполне способны изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Близнецов сегодня - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Рак

Сегодня у Рака могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Рак сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Лев

Сегодня Льву будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела... Способности Льва к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Лев будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Дева

Сегодня Дева будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Дева собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Девы все может выглядеть прямо наоборот: с ее точки зрения именно окружающие будут провоцировать ее, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Дева сегодня будет склонна добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Весы

Сегодня мысли Весов способны легко перескакивать с одного на другое - в их голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все их мысли окажутся ценными, однако ум Весов будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у них сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Весов могут быть проблемы.

Скорпион

Сегодня - день, когда Скорпион способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу - все это сегодня будет выбивать Скорпиона из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Скорпион способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Стрельца небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Стрельцы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете - смело идите вперед!

Козерог

Сегодня в голове у Козерога может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Козерог захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Козерогу немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Козерог уверен в своих грандиозных планах?

Водолей

Сегодня в доме Водолея или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак - Водолей, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг - лишь отражение этого процесса. Водолей будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит - если и не сегодня, то хотя бы через день.

Рыбы

Сегодня Рыбам может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, - если они откажутся от нее, то будут долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Рыб отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Рыбы уверены в том, что их новые шаги будут намного эффективнее прежних, им стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?