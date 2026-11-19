Два особенных театральных события подарил юным зрителям Азербайджанский государственный академический музыкальный театр. В рамках "Месячника прав ребенка" здесь состоялись показы спектаклей, которые не только открывают детям удивительный мир театрального искусства, но и помогают приобщиться к нравственным ценностям, любви к родным корням, добру и настоящей дружбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

24 октября юные зрители открыли для себя классику национальной драматургии - спектакль "Книга моей матери" ("Anamın kitabı") по пьесе Джалила Мамедгулузаде в постановке лауреата Президентской премии Ирады Гезаловой.

18 ноября на сцене театра ожили сказочные истории: режиссер Заур Алиев и автор инсценировки Анар Бабалы представили спектакль "Бременские музыканты и Пэн", созданный по мотивам сказок братьев Гримм и Джеймса Барри.

В числе зрителей были дети, нуждающиеся в особой заботе и поддержке, в том числе дети шехидов. Обе постановки вызвали живой интерес у юной аудитории и были тепло встречены ею.

В Азербайджане по инициативе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) ежегодно с 20 октября по 20 ноября проводится "Месячник прав ребёнка". В этот период организуются различные культурные, просветительские и образовательные мероприятия, призванные привлечь внимание общества к вопросам защиты детства, создания равных возможностей для каждого ребенка, его всестороннего развития и полноценного участия в общественной и культурной жизни.

Ведь каждый ребенок заслуживает счастливого детства, возможности раскрывать свои способности, познавать мир и чувствовать себя нужным и значимым. И театр, безусловно, является одним из тех пространств, где зарождаются любовь к искусству, сопереживание, доброта и яркие эмоции.