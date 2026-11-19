https://news.day.az/society/1875424.html В Карабах отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района. На данном этапе в село Солтанлы Джебраильского района - 16 семей (80 человека), а в село Джахангирбейли Зангиланского района - 19 семей (75 человека).
В Карабах отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.
На данном этапе в село Солтанлы Джебраильского района - 16 семей (80 человека), а в село Джахангирбейли Зангиланского района - 19 семей (75 человека).
Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
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