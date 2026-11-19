Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.

На данном этапе в село Солтанлы Джебраильского района - 16 семей (80 человека), а в село Джахангирбейли Зангиланского района - 19 семей (75 человека).

Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.