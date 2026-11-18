В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 85-летию со дня рождения видного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Огтая Раджабова (1941- 2022).

Как передает Day.Az, на открытии вечера композитор, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу отметил, что Мастер посвятил свою жизнь музыке, науке и педагогической деятельности. Творческое наследие отличается жанровым разнообразием и масштабом: композитор создал четыре оперы, три музыкальные комедии, три симфонии, оратории, кантату и около 500 песен. Он также написал музыку более чем к 20 кинофильмам. Наряду с композиторской деятельностью Огтай Раджабов внёс значительный вклад в развитие музыкального образования, подготовку молодых музыкантов и изучение азербайджанской музыкальной культуры. Он является автором многочисленных научных трудов, учебников и методических пособий.

Юбилейный концерт стал поводом вновь обратиться к многогранному творчеству Октая Раджабова, чьё имя занимает особое место в истории национальной музыкальной культуры.

В концерте принял участие инструментальный состав Заслуженного коллектива Азербайджана Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством музыкального руководителя Махира Ордубади. В исполнении Нурлана Азизбейли, Ряваны Гурбановой, Турала Салманова, Алмаз Оруджевой, Эльшана Мубаризоглу, Фикрета Мамедова, Нурланы Абдуллаевой, Хасая Шихиева, Лейлы Идрисовой-Хамзалиевой и Ровшана Азиза прозвучали любимые слушателями песни.

Музыкальный вечер стал не только данью уважения памяти видного композитора, но и свидетельством непреходящей ценности его творческого наследия, а также важным вкладом в сохранение и популяризацию национальной музыкальной культуры.

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