Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В понедельник, 16 ноября 2026 года, мексиканская El Heraldo de México напечатала текст Мариэль Пеньи ""artsajís", víctimas de la guerra fronteriza" - ""арцахцы", жертвы приграничной войны". Уже в подзаголовке автор спотыкается - название земли, которую она оплакивает, Пенья не сумела написать правильно. Дальше - больше. Героиня, Юлия Исанджанян, 1988 года рождения, уроженка Агдере, жила в Ханкенди, возила туристов, растила трех дочерей; ее муж Гагик в одной строке значится Исанджаняном, в соседней - уже Исаджаняном. Пикап, бегство в Армению, чужие дети на руках, "земля, полная армянской культуры". Вокруг - привычный ереванский набор: "девять месяцев блокады", "120 тысяч армян", "полная оккупация территории". Под занавес - красивая цитата о том, что войны кончатся, лидеры пожмут друг другу руки, а платить по счетам будут другие.

Трогательно. Почти безупречно. Только из этой открытки аккуратно вырезано все, что не помещалось в кадр: тридцать восемь лет истории ужаты до одного пикапа, как роман Маркеса - до рекламного буклета. Позвольте, сеньора Пенья, рассказать вам о том, что осталось за кадром.

Много лет спустя сотни тысяч азербайджанских стариков будут вспоминать ту далекую зиму 1988 года, когда соседи, с которыми они делили воду, хлеб и свадьбы, дали им несколько часов, чтобы уложить целую жизнь в один узел. Вместо одного пикапа - поезда, автобусы и пешие колонны, которые шли через заснеженные перевалы из Кафана, Масиса, Гугарка, Басаркечара - из земли, которую мы называем Западным Азербайджаном и которую ваша газета, кажется, не нашла бы даже на карте.

Ваша Юлия родилась в 1988 году. Тот год у нас помнят иначе. Двадцать второго февраля под Аскераном убили двух азербайджанских парней - Али Гаджиева и Бахтияра Гулиева, первых погибших этой войны. Первые эшелоны беженцев из Кафана пришли в Азербайджан еще раньше, на исходе 1987-го. К концу 1989 года в Армянской ССР не осталось ни одного азербайджанского села: по разным оценкам, от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч человек были изгнаны только за то, что они азербайджанцы. Азербайджанская сторона называет 216 убитых за один лишь 1988 год - стариков, женщин, детей. Их не обвиняли в сепаратизме, не брали в окружение армии, не ставили перед выбором гражданства. Людей просто выгоняли, как выгоняют сквозняк из комнаты: открыли дверь - и нет человека.

Мне было семнадцать. Баку того года я помню по лицам людей, приехавших с узлами, - матерей, которые, поверьте, тоже не хотели хоронить своих детей. О них в вашем тексте нет ни строки. Почему, сеньора? Горе одной семьи вы взвесили на аптекарских весах, а горе десятков тысяч семей не заметили вовсе. Видимо, слезы в вашей редакции конвертируются только в одну валюту. У беженцев из Западного Азербайджана не было ни пикапа, ни конвоя, ни иностранных корреспондентов с диктофонами - были только зима, дорога и молчание мира. Мир не услышал их, потому что они плакали не на тех языках. Чужое горе не становится меньше оттого, что о нем не пишут, - оно лишь становится тише.

Самое страшное в той зиме - даже не жестокость, а ее будничность. Седьмого декабря 1988 года землетрясение превратило Спитак и Ленинакан в пыль. Азербайджанцы, которых в те же недели выдавливали из Армении, отправляли туда спасателей и помощь, а 11 декабря самолет Ил-76, вылетевший из Баку, разбился под Ленинаканом. Люди летели откапывать из-под руин тех, кто накануне выгонял их родню из домов. Ни один латиноамериканский романист не решился бы придумать такую сцену - сочли бы перебором. История ее придумала без нас.

Причем 1988 год был не началом, а последней главой. Перед присоединением к России Эриванское ханство оставалось краем с мусульманским большинством - это видно даже из камеральной переписи Ивана Шопена 1830-х годов. Потом пришли 1905-й, 1918-1920-й, кровь в Зангезуре и под Иреваном. Двадцать третьего декабря 1947 года Совет министров СССР подписал постановление о "переселении колхозников и другого азербайджанского населения" из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность, и около ста тысяч человек повезли из гор в малярийную степь. Армения - пожалуй, единственная страна, которая трижды за столетие выселила одних и тех же соседей и каждый раз называла это "восстановлением справедливости".

Изгнали не только людей - изгнали слова. Сотни азербайджанских топонимов в Армении десятилетиями переименовывались указами, словно названия тоже можно депортировать. Из мечетей Иревана уцелела, по сути, одна - Голубая, которую сегодня показывают туристам как "персидскую". Народ можно выселить за одну ночь. Чтобы выселить его из памяти, нужен век и очень послушная пресса.

"Земля, полная армянской культуры", - говорит ваша героиня. "Степанакерт", где она строила дом, до 1923 года назывался Ханкенди, и сегодня это имя к нему вернулось. В десяти километрах стоит Шуша - город Натаван, Бюльбюля, Узеир-бека Гаджибейли, колыбель азербайджанской музыки, откуда 8 мая 1992 года изгнали всех азербайджанцев и которую держали под оккупацией двадцать восемь лет. Культура края измеряется не тем, кто жил в нем последним, а тем, кто жил в нем всегда.

Теперь о вашем "aрцахе". Вы пишете в прошедшем времени: "fue un territorio reconocido como parte de Azerbaiyán" - "была территорией, признанной частью Азербайджана". Была? Она признана ею и сейчас, всем миром, включая Армению: 22 мая 2023 года Никол Пашинян публично признал территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, Карабах включительно. Через несколько абзацев вы объявляете ту же землю "оккупированной" - Азербайджаном. Государство оккупировало само себя? Оккупацией было другое - то, что Совет Безопасности ООН в 1993 году четырежды, резолюциями 822, 853, 874 и 884, требовал прекратить и что армянские войска игнорировали двадцать семь лет.

Вам, мексиканке, стоило бы вспомнить 1836 год: поселенцы на земле Коауила-и-Техас провозгласили республику при поддержке соседней державы, а через девять лет ее поглотили Соединенные Штаты. Мексика Техас потеряла, Азербайджан свой Карабах вернул.

Назовите поход Санта-Анны к Аламо "оккупацией Техаса" на летучке в El Heraldo - и посмотрите, что станет с заголовком.

"Девять месяцев блокады", - уверяете вы. Шестого июля 2023 года Международный суд ООН единогласно отклонил требование Армении убрать азербайджанский пограничный пункт на Лачинской дороге. Баку предлагал вторую дорогу через Агдам - сепаратисты перегородили ее бетонными блоками, и грузовик Российского Красного Креста с мукой долгие дни ждал на обочине. Осада, при которой "осажденные" сами отказываются от хлеба, - сюжет скорее для Макондо, чем для репортажа.

Хронология у вас плывет, как часы на картине Дали. Перемещение Юлии, по вашим словам, "началось в 2020 году", а эвакуация шла "под охраной российских и армянских солдат", пока отцы оставались сражаться. Если речь о 2020-м, российских миротворцев в Карабахе не было до 10 ноября, когда война уже закончилась. Окажись это 2023-й - антитеррористические мероприятия длились меньше суток, 19-20 сентября, и завершились разоружением сепаратистов, а сам Пашинян тогда же заявлял, что армянской армии в Карабахе нет. Откуда же "армянские солдаты" и кто "остался сражаться"? Журналистика начинается с календаря. Слезы допустимы потом.

Первого октября 2023 года в Карабах впервые за тридцать лет приехала миссия ООН. Сообщений о насилии против мирного населения после прекращения огня она не получила - ни от местных жителей, ни от других собеседников. Двадцать восьмого сентября главарь сепаратистов Самвел Шахраманян сам подписал указ о роспуске своей "республики". Карабахским армянам Баку предложил гражданство, права и возможность остаться. Азербайджанцам из Западного Азербайджана за тридцать восемь лет не предложили ничего - ни гражданства, ни компенсации, ни права вернуться на могилы отцов.

Почувствуйте разницу, сеньора: одним открыли дверь, другим ее заколотили.

Хотите поговорить о матерях? С 10 ноября 2020 года жертвами мин, оставленных армянскими формированиями, стали 443 человека - эту цифру МИД Азербайджана назвал 8 октября 2026 года после взрыва в Джебраиле, искалечившего отца и сына. За все время с 1991 года - больше 3500 жертв, из них 362 ребенка и подростка. Земля, которую вы называете "оккупированной", до сих пор стреляет в тех, кто на нее возвращается.

Финал вы доверили строкам, которые в сети приписывают Махмуду Дарвишу, поэту палестинского изгнания: "No sé quién vendió la patria, pero sé quién pagó el precio". Выбор красноречивый. Голос людей, выброшенных из собственных домов, звучит у вас в защиту тех, кто выбрасывал из домов других. Родину карабахских армян продали не в Баку - ее тридцать лет закладывали те, кто сделал людей заложниками мечты о "миацуме", срывал переговоры и учил детей, что сосед - враг. Цену же за эту мечту первыми заплатили азербайджанцы: миллионом беженцев и вынужденных переселенцев, Ходжалы, где в ночь на 26 февраля 1992 года убили 613 мирных жителей, Агдамом, разобранным на кирпичи.

Армянский избиратель, к слову, свою цену назвал, причем назвал ее так, как называют вещи, обдуманные слишком долго, чтобы в них еще сомневаться. Седьмого июня он отдал партии Пашиняна сорок девять целых и семьдесят пять сотых процента голосов. Цифра была точной и неполной, как всякая правда, которой недостает четверти процента, чтобы стать половиной страны.

Он выбрал мир, а не реванш, потому что реванш оказался из тех невест, которых ждут всю жизнь и которые так и не приходят к алтарю.

Сам того не зная, он повторил то, что в 1867 году, через месяц после расстрела императора-чужеземца в Керетаро, сказал Бенито Хуарес, сапотекский пастушок, ставший президентом Мексики: "Как среди людей, так и среди народов, уважение к чужому праву есть мир".

За десять месяцев до выборов, восьмого августа 2025 года, в Вашингтоне Ереван парафировал мирное соглашение с Баку. Там судьбы народов решают в прохладных залах, где не слышно ни выстрелов, ни плача.

Договор подпишут вскоре после армянского конституционного референдума. Тогда истории вроде вашей останутся тем, чем были с самого начала, хотя никто не решался сказать это вслух: некрологом государству, которого никогда не было.

Октавио Пас писал, что смерть - это зеркало, в котором отражаются тщетные жесты жизни. В этом зеркале отразятся флаги, гимны, парламенты и почтовые марки - весь тщетный жест страны, которая тридцать лет репетировала свое рождение и так и не вышла на сцену. Это будет длинный и торжественный некролог, заготовленный впрок, как в редакциях заранее пишут некрологи еще живым людям.

Только на этот раз покойник так и не успел родиться.

Во многих бакинских семьях до сих пор хранят ключи от домов в Зангибасаре, Веди, Басаркечаре.

Они лежат в шкатулках рядом с фотографиями умерших, в ящиках комодов, пахнущих нафталином и айвой. Их передают от отцов к сыновьям вместе с названиями улиц, которых давно нет ни на одной карте.

Элена Гарро назвала бы их "воспоминаниями о будущем": они помнят двери, которые однажды, может быть, снова придется открыть. Замков, к которым они подходили, давно нет.

Двери сгнили, в домах живут чужие люди, а может быть, на их месте поднялась сорная трава в человеческий рост.

Но ключи остались. Они не ржавеют, потому что их слишком часто берут в руки. Старухи по вечерам перебирают их, как четки, и называют по именам комнат, которые те когда-то открывали.

У Хуана Рульфо сын приходит в Комалу, "потому что ему сказали, что там живет его отец", и находит там только шепот мертвых.

Каждый внук этих старух мог бы начать свою книгу так же - с Басаркечара.

Приезжайте, сеньора Пенья, и я покажу вам эти ключи.

Вы подержите их на ладони и поймете, как тяжелы вещи, которым больше нечего открывать.

Из них выйдет репортаж посильнее любого пикапа.

Если, конечно, захотеть его написать.