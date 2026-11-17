В районе Ормузского пролива сбит американский беспилотник типа Lucas. Об этом сообщила армия Ирана.

Согласно заявлению иранских военных, аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны страны, передает Day.Az.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 к югу от острова Кешм.

Отметим, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив об ответе на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.