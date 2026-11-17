В Турции полиция провела операцию в здании телеканала Sözcü TV
В Турции в здании телеканала Sözcü TV прошла полицейская операция. Управление телеканалом и новостным сайтом передано назначенным управляющим.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, утром сотрудники полиции приступили к обыскам в здании Sözcü TV. Вокруг здания были усилены меры безопасности.
В рамках операции были задержаны председатель совета директоров компании Фунда Тунджер Сыдалы и бывший генеральный директор Асим Акгюль.
Адвокат медиагруппы Sözcü Эрсан Баркын сообщил, что Турецкий фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) назначен управляющим телеканалом и новостным сайтом sozcu.com.tr.
По словам адвоката, решение связано с уголовным делом, которое ранее уже рассматривалось в суде.
Баркын утверждает, что обыски проводятся по инициативе Главной прокуратуры Стамбула в рамках дела, по которому Верховный апелляционный суд Турции (Yargıtay) ранее не выявил нарушений закона.
Он подчеркнул, что решение о назначении управляющего на данном этапе распространяется только на телеканал Sözcü TV и сайт sozcu.com.tr.
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