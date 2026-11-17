В Турции в здании телеканала Sözcü TV прошла полицейская операция. Управление телеканалом и новостным сайтом передано назначенным управляющим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, утром сотрудники полиции приступили к обыскам в здании Sözcü TV. Вокруг здания были усилены меры безопасности.

В рамках операции были задержаны председатель совета директоров компании Фунда Тунджер Сыдалы и бывший генеральный директор Асим Акгюль.

Адвокат медиагруппы Sözcü Эрсан Баркын сообщил, что Турецкий фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) назначен управляющим телеканалом и новостным сайтом sozcu.com.tr.

По словам адвоката, решение связано с уголовным делом, которое ранее уже рассматривалось в суде.

Баркын утверждает, что обыски проводятся по инициативе Главной прокуратуры Стамбула в рамках дела, по которому Верховный апелляционный суд Турции (Yargıtay) ранее не выявил нарушений закона.

Он подчеркнул, что решение о назначении управляющего на данном этапе распространяется только на телеканал Sözcü TV и сайт sozcu.com.tr.