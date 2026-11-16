Представители гражданского общества Азербайджана и Армении готовят новую встречу в рамках инициативы "Мост мира"

Очередная встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" состоится до конца текущего года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил в понедельник член инициативы "Мост мира" с азербайджанской стороны, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов.

По его словам, встреча пройдет в Армении.

Отметим, что диалоговая платформа "Мост мира" была создана с целью укрепления доверия и налаживания устойчивого диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В рамках платформы стороны регулярно проводят встречи, в ходе которых обсуждают мирный процесс, региональную безопасность, вопросы СМИ и роль гражданского общества.

Первая встреча состоялась 21-22 октября 2025 года в Ереване, где были определены основные направления диалога. Следующая встреча прошла 21-22 ноября 2025 года в Баку с участием экспертов и представителей НПО обеих стран.

Последняя встреча состоялась 10-12 апреля в Габале. В ходе встречи обсуждались вопросы развития диалога и содействия установлению прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.