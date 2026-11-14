Три дзюдоиста Азербайджана выйдут на татами в Загребе

Сегодня на Гран-при Загреба по дзюдо, который проходит в столице Хорватии, выступят три азербайджанских спортсмена в двух весовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в женских соревнованиях в весовой категории до 70 кг Судаба Агаева встретится с украинкой Ольгой Цимко в 1/16 финала.

В мужской категории до 73 кг Нариман Мирзаев в 1/32 финала поборется с финном Валттери Олином, а Руфат Шовлатов на той же стадии встретится с хорватом Лукой Катичем.

Предварительные схватки начнутся в 12:45 по бакинскому времени, финальный блок - в 20:00.

Напомним, что в первый день турнира Гюльтадж Мамедалиева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг.

Гран-при Загреба завершится 15 ноября.