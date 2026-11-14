В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

В Аргентине один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва на газопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TN, происшествие произошло в городе Ремедиос-де-Эскалада.

По данным газеты La Nación, причиной инцидента стало повреждение газопровода бригадой, проводившей ремонтные работы. Это привело к утечке газа, после чего произошли возгорание и мощный взрыв на одной из самых оживленных улиц города.

Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 30.

Обстоятельства происшествия выясняются.