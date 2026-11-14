https://news.day.az/world/1874301.html В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО В Аргентине один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва на газопроводе. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TN, происшествие произошло в городе Ремедиос-де-Эскалада. По данным газеты La Nación, причиной инцидента стало повреждение газопровода бригадой, проводившей ремонтные работы.

В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

В мире, 14 ноября 2026 09:18 (UTC +04:00) 417
В Аргентине произошел мощный взрыв:

В Аргентине один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва на газопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TN, происшествие произошло в городе Ремедиос-де-Эскалада.

По данным газеты La Nación, причиной инцидента стало повреждение газопровода бригадой, проводившей ремонтные работы. Это привело к утечке газа, после чего произошли возгорание и мощный взрыв на одной из самых оживленных улиц города.

Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 30.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 5 274
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 1 803
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