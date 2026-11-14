https://news.day.az/world/1874301.html В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО В Аргентине один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва на газопроводе. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TN, происшествие произошло в городе Ремедиос-де-Эскалада. По данным газеты La Nación, причиной инцидента стало повреждение газопровода бригадой, проводившей ремонтные работы.
В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
В Аргентине один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва на газопроводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TN, происшествие произошло в городе Ремедиос-де-Эскалада.
По данным газеты La Nación, причиной инцидента стало повреждение газопровода бригадой, проводившей ремонтные работы. Это привело к утечке газа, после чего произошли возгорание и мощный взрыв на одной из самых оживленных улиц города.
Первоначально сообщалось о 20 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 30.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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