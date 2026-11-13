Азербайджанское ковровое искусство представили на выставке в Софии - ФОТО

В Софии по инициативе посольства Азербайджана в Болгарии и ОАО "Азерхалча" состоялась серия культурных мероприятий в рамках "Недели азербайджанских ковров".

Проект, направленный на знакомство болгарской общественности с богатым ковровым наследием Азербайджана, национально-духовными ценностями и современными формами их воплощения в искусстве, включал открытие выставки ковров, научно-просветительские лекции и поездку в Чипровци - один из центров ковроткачества Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Азерхалча".

Мероприятия прошли в рамках ноябрьской программы в Болгарии, посвященной Дню Победы - знаменательной дате, олицетворяющей национальное единство, волю и гордость азербайджанского народа.

При совместной организации посольства Азербайджана в Болгарии и ОАО "Азерхалча" в Национальном этнографическом музее при Болгарской академии наук состоялось открытие выставки "Азербайджанские ковры: узлы наследия".

В церемонии приняли участие представители правительства и парламента Болгарии, мэры городов, послы и другие представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, искусствоведы, руководители культурных центров, действующих в Софии, директор Регионального центра по охране нематериального культурного наследия в Юго-Восточной Европе под эгидой ЮНЕСКО, а также представители азербайджанской диаспоры.

Выставку открыл посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов.

В своем выступлении посол поприветствовал гостей и подчеркнул важность выставки для знакомства болгарской общественности с азербайджанским ковровым искусством и богатым культурным наследием страны. Он отметил, что День Победы является важным историческим событием, символизирующим единство азербайджанского народа, его национальную волю и преданность Родине.

Эльмар Мамедов подчеркнул, что азербайджанские ковры представляют собой уникальные произведения искусства, отражающие многовековую историю народа, его мировоззрение, эстетическое мышление и национальную память. По его словам, экспозиция в Болгарии способствует более широкому представлению в Европе национально-духовных ценностей Азербайджана, его исторической памяти и передаваемых из поколения в поколение ремесленных традиций.

Посол выразил благодарность всем партнерам, участвовавшим в организации выставки, а также компаниям Pasha Holding, Pasha Bank и Kapital Bank за поддержку в передаче в дар Национальному этнографическому музею Болгарии пяти азербайджанских ковров.

На мероприятии также выступил председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов. Он отметил значимость представления азербайджанского коврового искусства в Болгарии для развития культурного сотрудничества между двумя странами и повышения международного интереса к наследию Азербайджана.

Эмин Мамедов подчеркнул, что представленные на выставке образцы отражают богатый художественный язык азербайджанского ковроткачества, своеобразие его орнаментов и композиционных решений. По его словам, ковры являются важной частью культурного наследия, сохраняющей эстетическое мышление и историческую память народа и передающей ремесленные традиции из поколения в поколение.

В экспозиции наряду с традиционными коврами производства ОАО "Азерхалча" были представлены коллекции, созданные в сотрудничестве с современными азербайджанскими художниками и дизайнерами. Посетители увидели ковры "Пазырык", "Охота", "Нахчыван", "Ачма-юмма" и "Гарабах" из коллекции Руфата Исмаила, коллекцию Рашада Алекперова "Гарабахские ковры: новый взгляд", ковёр Айдан Салаховой "Архитектура памяти", а также избранные произведения из коллекции "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли.

Таким образом, экспозиция объединила в едином пространстве исторические корни азербайджанского коврового искусства, богатство региональных школ и его взаимодействие с современным искусством.

В рамках "Недели азербайджанских ковров" серия лекций также состоялась в Софийском университете и Национальном этнографическом музее. Мероприятия были организованы совместно Центром азербайджанского языка и культуры Бакинского славянского университета, действующим при Софийском университете, и Национальным этнографическим музеем.

Лекции, посвященные 120-летию со дня рождения выдающегося художника-ковровщика, ковроведа, педагога и искусствоведа, народного художника Лятифа Керимова, прошли под общей темой "От наследия к современному искусству".

Лекции представил председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов.

Участникам подробно рассказали о деятельности ОАО "Азерхалча", древних традициях азербайджанского коврового искусства, современных направлениях его развития, а также о сочетании традиционного ремесла с современным дизайном и искусством.

Эмин Мамедов также рассказал о распоряжении Президента Азербайджанской Республики от 30 апреля 2026 года "О праздновании 120-летия Лятифа Керимова". Было отмечено, что в ноябре 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося представителя изобразительного искусства Азербайджана, ковроведа, педагога и искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, народного художника Лятифа Керимова.

Лекции имели важное значение для знакомства академической и студенческой аудитории Болгарии с историей и художественными особенностями азербайджанской ковровой школы, а также для расширения сотрудничества двух стран в сферах образования и культуры.

Затем в рамках "Недели азербайджанских ковров" делегация Азербайджана посетила город Чипровци, известный своими древними традициями болгарского ковроткачества. Делегацию встретил мэр города, после чего ее участники ознакомились с историческими и культурными достопримечательностями Чипровци, а также с Музеем ковра.

Во время поездки делегации рассказали о богатых ковровых традициях города и роли этого ремесла в сохранении местной культурной идентичности. Состоялась также встреча представителей ОАО "Азерхалча" с местными мастерами-ковроделами.

Обсуждения и обмен опытом вызвали взаимный интерес и позволили изучить сходства и различия в богатом ковровом наследии двух народов.

"Неделя азербайджанских ковров" в Софии стала комплексной площадкой для представления болгарской общественности богатого культурного наследия Азербайджана, национальных ремесленных традиций и потенциала современного искусства.