В Казахстане горящий газовый баллон отлетел во двор жилого дома - ВИДЕО

В казахстанском городе Актау произошел взрыв газового баллона в загоревшемся легковом автомобиле, после чего емкость отбросило в сторону жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал "Кровавая барыня" со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент случился в 27-м микрорайоне города. По предварительным данным, в машине марки Hyundai Elantra вспыхнул пожар, приведший к детонации газобаллонного оборудования объемом 45 литров. Ударной волной баллон выбросило из автомобиля - он пролетел несколько десятков метров и упал на территории жилого двора. В момент падения рядом никого не было, что позволило избежать жертв среди многих прохожих.

Однако в результате происшествия травмы получил 38-летний мужчина - у него диагностировали ожоги лица, шеи и рук. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.