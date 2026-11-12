Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - 14-19 градусов тепла, в горных районах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az