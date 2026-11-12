https://news.day.az/world/1873842.html В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО В Астане неизвестные выбросили из окна чемоданы, наполненные долларами. Как передает Day.Az, видеозапись произошедшего появилась в сети на фоне сообщений о задержании руководителей двух крупных национальных компаний Казахстана.
В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО
В Астане неизвестные выбросили из окна чемоданы, наполненные долларами.
Как передает Day.Az, видеозапись произошедшего появилась в сети на фоне сообщений о задержании руководителей двух крупных национальных компаний Казахстана.
Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил задержание председателя правления фонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и главы компании "Казахстан темир жолы" Елжаса Отыншиева. Их подозревают в коррупции.
Пока неизвестно, связаны ли выброшенные из окна чемоданы с задержанием топ-менеджеров национальных компаний. Официальной информации о происхождении денег и обстоятельствах произошедшего не приводится.
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