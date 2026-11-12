Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие и пострадавший - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в Шамкире.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, 11 ноября около 23:00 на территории села Гылынджбейли Шамкирского района автомобиль марки Toyota под управлением местного жителя Эльгюна Аббасова скатился с дороги примерно на 15 метров.

В результате аварии водитель и его пассажир, односельчанин Эшгин Аббасов, скончались на месте происшествия.

Еще один пассажир автомобиля, житель села Гылынджбейли Руслан Сафаров, был госпитализирован. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.

Согласно предварительным результатам расследования, предполагается, что причиной происшествия стала потеря водителем, употребившим алкогольные напитки, контроля над скоростью на дороге с неровным покрытием.

"Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что безответственное поведение за рулем в любой момент может привести к тяжелым трагедиям. Управление также обращается к водителям, склонным к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превышению скорости, призывая их сделать правильные выводы из произошедшего и воздерживаться от безответственного отношения к собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих", - говорится в сообщении.