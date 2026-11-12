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Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО

Французский военнослужащий почетного караула потерял сознание во время прибытия президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец в Париже в среду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Макрон и сотрудники дворца поспешили ему на помощь, после чего военнослужащего увели с места происшествия.