https://news.day.az/world/1873768.html Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО Французский военнослужащий почетного караула потерял сознание во время прибытия президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец в Париже в среду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Макрон и сотрудники дворца поспешили ему на помощь, после чего военнослужащего увели с места происшествия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО
Французский военнослужащий почетного караула потерял сознание во время прибытия президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец в Париже в среду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Макрон и сотрудники дворца поспешили ему на помощь, после чего военнослужащего увели с места происшествия.
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