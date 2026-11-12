В Испании прошли массовые протесты - ВИДЕО

В Испании в завершение всеобщей забастовки в среду, 11 ноября, десятки тысяч людей вышли на улицы в ряде городов страны с протестом против растущей стоимости жизни и нехватки доступного жилья.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, в Мадриде, по данным властей, к этим акциям присоединились 120 000 человек. Объединения арендаторов жилья, призвавшие к протестам, тем временем насчитали 600 000 участников. В Барселоне, по оценке полиции, на улицы вышли 55 000 человек.

Первая в стране за 14 лет всеобщая забастовка, продолжавшаяся целый день, состоялась всего за две с половиной недели до парламентских выборов в Испании, отмечает агентство dpa.

По его данным, вечером 11 ноября демонстрации проходили преимущественно мирно. Однако в Барселоне уже после завершения выступлений начались беспорядки. Группа правых экстремистов, скрывших свои лица, разбила витрины нескольких магазинов, подожгла мусорные контейнеры и начала забрасывать полицейских бутылками, камнями и петардами, сообщил телеканал RTVE. Полиция применила против нападавших дубинки.

Как пишет dpa, всеобщая забастовка частично парализовала общественную и экономическую жизнь в Испании 11 ноября. Левое правительство страны поддержало протестующих. Между тем правая оппозиция назвала демонстрации идеологически мотивированными.

Объединение профсоюзов CCOO расценило всеобщую забастовку как "полный успех", превзошедший ожидания организаторов. "Потребление электроэнергии опустилось до уровня, типичного, скорее, для воскресенья, нежели для рабочего дня, - написало CCOO в микроблоге X. - Промышленность и стратегически важные области экономики в Испании остановились".

В свою очередь объединение работодателей CEOE заявило, что участие в стачке было "минимальным" - менее 10% сотрудников. По информации dpa, забастовки затронули, в частности, крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen в Памплоне и дочернюю компанию этого концерна - Seat - в Марторелле, а также оптовые рынки и торговые порты - такие, как Альхесирас.

На протестах по всей стране полиция задержала по меньшей мере 52 человека, передает RTVE.

Поводом к началу массовых протестов в Испании против роста стоимости жизни и отсутствия доступного жилья стало выселение из квартиры в Мадриде 87-летней пенсионерки Марикармен Абаскаль.

Женщина 70 лет жила в квартире в столице Испании и годами платила за нее 500 евро. В 2018 году владельцем недвижимости стала новая компания, которая повысила арендную плату до уровня, превышавшего ее пенсию. 23 сентября Абаскаль выселили из квартиры. Спустя всего несколько дней после выселения она скончалась в больнице.

5 октября на фоне протестов премьер-министр Испании социалист Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября 2026 года. Свое решение он обосновал критической ситуацией, сложившейся после решения парламента отклонить правительственную реформу рынка жилья.