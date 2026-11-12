https://news.day.az/world/1873783.html США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС Нидерланды обсуждают с США возможность ограничить полномочия Международного уголовного суда (МУС). В частности, речь идет о том, что его юрисдикция не будет распространяться на глав государств, сообщил ТАСС дипломатический источник, передает Day.Az.

США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС

В мире, 12 ноября 2026 10:01 (UTC +04:00) 336
США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС

Нидерланды обсуждают с США возможность ограничить полномочия Международного уголовного суда (МУС). В частности, речь идет о том, что его юрисдикция не будет распространяться на глав государств, сообщил ТАСС дипломатический источник, передает Day.Az.

"Обсуждаются, среди прочего, иммунитет глав государств от преследования [со стороны] МУС, а также отмена его юрисдикции применительно к гражданам стран, не участвующих в Римском статуте, даже если эти люди могли совершить преступление на территории страны-участницы", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаага и Вашингтон обсуждают возможность считать сам факт наличия национального закона, по которому можно наказать за то или иное деяние, достаточным основанием, чтобы МУС не рассматривал дело, даже если национальные власти его не расследуют. В ходе обсуждений в парламенте 11 ноября министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил депутатам о переговорах с США о судьбе МУС, однако отказался раскрывать подробности.

9 октября Минфин США опубликовал заявление, в котором говорится о введении санкций против находящейся в Гааге инстанции. Отмечалось, что МУС внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, который президент США Дональд Трамп подписал в феврале 2025 года. Вашингтонская администрация тогда обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей. Вместе с тем Минфин США опубликовал ряд лицензий, которые на время выводят из-под рестрикций некоторые операции с МУС. 

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#США #НИДЕРЛАНДЫ #МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с индийской Hinduja Group 10:36 (UTC+04), Экономика 71
Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе 10:29 (UTC+04), В мире 211
Goranboyda kişi güllələndi 10:26 (UTC+04), Azərbaycanca 215
Azərbaycanda ən çox qazananlar bu sahələrdə çalışır – SİYAHI 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 247
Настоящий мир необходимо заслужить: готова ли Армения к покаянию? - РАСКЛАД от юриста-международника 10:15 (UTC+04), Политика 1 543
Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), В мире 342
США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС 10:01 (UTC+04), В мире 336
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие и пострадавший - ВИДЕО 09:54 (UTC+04), Общество 377
Audi прекратила производство модели с 32-летней историей 09:48 (UTC+04), Автоновости 370
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:40 (UTC+04), Экономика 402
Azərbaycan dilinə yeni sözlər daxil ediləcək? – AMEA-dan açıqlama 09:37 (UTC+04), Azərbaycanca 405
Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО 09:29 (UTC+04), В мире 421
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Совет директоров Nvidia намерен отстранить главу компании 09:03 (UTC+04), Наука и технологии 402
Гвардиола может возглавить сборную США 08:55 (UTC+04), Спорт 418
В Испании прошли массовые протесты - ВИДЕО 08:41 (UTC+04), В мире 491
В Нью-Йорке обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), В мире 511
Робот Atlas освоил новые трюки после установки колес - ВИДЕО 08:15 (UTC+04), Наука и технологии 478
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции - ФОТО 08:04 (UTC+04), Официальная хроника 7 936
Ереван снова столкнулся с реальностью: в отношениях с Анкарой Еревану не обойтись без Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 170
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В Баку планируют снести восемь зданий - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Общество 1 121
У пяти методов продления жизни нашли общую особенность 05:48 (UTC+04), Медицина 625
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 707
Ноутбуки на Windows могут перегреваться из-за одной настройки 02:29 (UTC+04), Наука и технологии 684
В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО 01:45 (UTC+04), Общество 786
Гороскоп на 12 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 971
CENTCOM намерен пресечь поставки вооружений Ирану через Каспий - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), В мире 785
В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО 00:41 (UTC+04), Общество 752
В Ираке создадут комиссии для расследования контрабанды нефти 00:28 (UTC+04), В мире 724
В Азербайджане отмечается День Конституции 00:05 (UTC+04), Общество 750
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 6 218
В Италии более 6 тыс. школ получили сообщения о минировании 11 ноября 23:43 (UTC+04), В мире 849
В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана 11 ноября 23:29 (UTC+04), В мире 733
Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении 11 ноября 23:15 (UTC+04), В мире 738
Новая дорога позволит жителям Абшерона объезжать Баку при выезде на магистрали - ВИДЕО 11 ноября 23:03 (UTC+04), Общество 890
Президент Ильхам Алиев на COP31: признание опыта Баку и новые перспективы 11 ноября 22:50 (UTC+04), Политика 5 297
Армения ратифицировала соглашение с США по TRIPP 11 ноября 22:45 (UTC+04), В мире 731
Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы 11 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 761
В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:30 (UTC+04), Общество 708
Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова 11 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 050
Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:15 (UTC+04), Общество 2 475
В "Доме Азербайджана" в Штутгарте состоялось мероприятие по случаю Дня Победы - ФОТО 11 ноября 22:10 (UTC+04), Культура 714
Умер посол РФ в США Александр Дарчиев 11 ноября 22:03 (UTC+04), В мире 811
Глава МЧС Азербайджана посетил посольство Польши после трагедии в Кракове - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 21:52 (UTC+04), Политика 755
Таиланд отложил введение нового сбора для иностранных туристов 11 ноября 21:51 (UTC+04), Туризм 646
Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты Королю Виллему-Александру - ФОТО 11 ноября 21:50 (UTC+04), Политика 743
В Баку пройдет Фестиваль франкоязычных фильмов 11 ноября 21:43 (UTC+04), Культура 704
Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ 11 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 736
В ЕС согласовали новые санкции против России 11 ноября 21:24 (UTC+04), В мире 746
Bakıda yeni söküntüyə görə 4000 manatdan kompensasiya verilir - VİDEO 11 ноября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 2 598
В Азербайджане осудили присвоение залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта 11 ноября 21:12 (UTC+04), Политика 788
От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС 11 ноября 21:01 (UTC+04), Политика 5 219
"Карабах" планирует два трансфера зимой 11 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 687
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО 11 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 5 522
Физики установили новый рекорд сверхнизких температур 11 ноября 20:38 (UTC+04), Это интересно 721
В Азербайджане стартует конкурс грантов для деятелей культуры 11 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 675
Dövlət Komitəsi Göy məscidin tarixi kimliyinin təhrif edilməsinə etiraz edib 11 ноября 20:17 (UTC+04), Azərbaycanca 703
Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории 11 ноября 20:06 (UTC+04), В мире 675
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 11 ноября 19:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 383
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана 11 ноября 19:40 (UTC+04), Спорт 631
Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни? 11 ноября 19:31 (UTC+04), Общество 710
Toyota возродила бренд мини-машин 11 ноября 19:14 (UTC+04), Автоновости 688
QMİ İrəvan Göy məscidində keçirilən tədbiri qətiyyətlə pisləyib 11 ноября 19:12 (UTC+04), Azərbaycanca 683
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" 11 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 670
Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии» 11 ноября 18:49 (UTC+04), Экономика 8 005
В Азербайджане предложили внедрить механизм "зеленого бюджета" 11 ноября 18:43 (UTC+04), Экономика 727
Армения лишена права голоса в ОДКБ 11 ноября 18:36 (UTC+04), В мире 781
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО 11 ноября 18:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 610
Все iPhone призвали срочно обновить 11 ноября 18:25 (UTC+04), Наука и технологии 714
Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 11 ноября 18:19 (UTC+04), В мире 697
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 11 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 752
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 11 ноября 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 243
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 11 ноября 18:05 (UTC+04), Спорт 698
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 688
Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:56 (UTC+04), Общество 1 080
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 11 ноября 17:48 (UTC+04), Общество 800
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 11 ноября 17:40 (UTC+04), В мире 697
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 11 ноября 17:32 (UTC+04), Общество 1 036
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 11 ноября 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 723
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 11 ноября 17:19 (UTC+04), В мире 764
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:10 (UTC+04), Культура 850
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 11 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 759
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 - ФОТО 11 ноября 16:59 (UTC+04), Политика 8 505
Onlayn kredit alan zaman bunları mütləq bilmək lazımdır - VİDEO 11 ноября 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 672
Азербайджан представлен на юбилейной Всемирной инвестиционной конференции - ФОТО 11 ноября 16:46 (UTC+04), Экономика 774
Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде 11 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 743
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб 11 ноября 16:27 (UTC+04), Общество 664
В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике 11 ноября 16:20 (UTC+04), Спорт 612
Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО 11 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 856
Endirim adı altında satılan məhsul gördükdə bunu edin - Sədr AÇIQLADI 11 ноября 16:11 (UTC+04), Azərbaycanca 789
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют 11 ноября 15:55 (UTC+04), Общество 654
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран 11 ноября 15:51 (UTC+04), Автоновости 677
Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку 11 ноября 15:43 (UTC+04), Экономика 840
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО 11 ноября 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 9 861
Азербайджанская резолюция по пропавшим без вести принята в ООН 11 ноября 15:31 (UTC+04), Политика 764
İpoteka krediti ilə bağlı YENİLİK 11 ноября 15:28 (UTC+04), Azərbaycanca 732
"Астры" на полотнах Давуда Казымова - ФОТО 11 ноября 15:25 (UTC+04), Культура 704
Yeni uçot qaydaları əlavə vergi yaradacaqmı? - VİDEO 11 ноября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 755
Телефоны Nokia исчезнут 11 ноября 15:14 (UTC+04), Наука и технологии 729
Эрдоган поблагодарил Азербайджан 11 ноября 15:03 (UTC+04), Политика 6 382
Какова ситуация с корью в Азербайджане? 11 ноября 14:59 (UTC+04), Общество 795
Азербайджанские борцы завоевали восемь медалей в Казахстане - ФОТО 11 ноября 14:57 (UTC+04), Спорт 664
Как долго продержится холодная погода? 11 ноября 14:52 (UTC+04), Общество 1 958
Генсек ООН обозначил приоритеты климатического финансирования до 2035 года 11 ноября 14:44 (UTC+04), В мире 753
В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший 11 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 3 776
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, Украины и США - ОБНОВЛЕНО 11 ноября 14:37 (UTC+04), В мире 943
Саммит глав государств-членов ОЭС пройдет в Тегеране 11 ноября 14:34 (UTC+04), В мире 759
Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году 11 ноября 14:32 (UTC+04), В мире 741
Азербайджан и МЭА обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики - ФОТО 11 ноября 14:28 (UTC+04), Экономика 778
В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО 11 ноября 14:16 (UTC+04), Культура 696
Прошел год со дня крушения турецкого самолета, вылетевшего из Гянджи 11 ноября 14:13 (UTC+04), Общество 769
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить расходы госбюджета на соцуслуги и здравоохранение 11 ноября 14:11 (UTC+04), Общество 719
Азербайджан направит более 8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность 11 ноября 14:06 (UTC+04), Экономика 797
На COP31 определены 10 направлений климатических действий - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 11 ноября 13:50 (UTC+04), Политика 7 533
Созидать или Разрушать? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 11 ноября 13:48 (UTC+04), Политика 7 419
В Дублине пропалестинские активисты забросали Байдена молоком - ВИДЕО 11 ноября 13:35 (UTC+04), В мире 897
Прибыль Porsche рекордно упала 11 ноября 13:30 (UTC+04), Автоновости 652
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 13:26 (UTC+04), Официальная хроника 16 595
В этом районе Баку устранили проблемы с давлением газа 11 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 2 155
Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО 11 ноября 13:04 (UTC+04), Общество 972
EIA обновило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане 11 ноября 12:57 (UTC+04), Экономика 941
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 11 ноября 12:55 (UTC+04), Общество 979
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан 11 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 655
ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших 11 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 717
Азербайджан рассчитывает на рост доходов ненефтегазового сектора 11 ноября 12:43 (UTC+04), Экономика 835
В этих сферах введут почасовую оплату труда 11 ноября 12:40 (UTC+04), Общество 773
Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы" 11 ноября 12:37 (UTC+04), Спорт 637
Новое требование для получения пособия по уходу за ребенком 11 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 728
Bəzi işçilərin maaşı saatla hesablanacaq - Yeni qayda açıqlandı 11 ноября 12:28 (UTC+04), Azərbaycanca 815
Азербайджанские волонтеры на COP31 - ФОТО 11 ноября 12:25 (UTC+04), Общество 785
34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb 11 ноября 12:20 (UTC+04), Azərbaycanca 759
В Азербайджане замедлился рост цен 11 ноября 12:15 (UTC+04), Экономика 807
Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения 11 ноября 12:05 (UTC+04), Политика 7 281
Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 11 ноября 12:04 (UTC+04), Политика 820
Пробок на въезде в Баку станет меньше - ДЕТАЛИ 11 ноября 12:01 (UTC+04), Общество 1 131
В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине 11 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 808
В Азербайджане выросли доходы населения 11 ноября 11:53 (UTC+04), Экономика 819
Ройя Айхан предупредила поклонников о мошенниках - ФОТО 11 ноября 11:49 (UTC+04), Шоу-бизнес 751
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии 11 ноября 11:43 (UTC+04), Официальная хроника 6 602
Азербайджан рассматривает с ACWA Power новые проекты в сфере зеленой энергетики - ФОТО 11 ноября 11:34 (UTC+04), Экономика 795
44 yaşlı şöbə rəisi qəfil vəfat etdi - YENİLƏNİB 11 ноября 11:29 (UTC+04), Azərbaycanca 903
Почему в Азербайджане сократилось производство бензина АИ-95? - комментарий эксперта 11 ноября 11:27 (UTC+04), Экономика 930
В Азербайджане выросли зарплаты 11 ноября 11:20 (UTC+04), Экономика 927
Дешевая постановка армянских страдальцев в Глендейле 11 ноября 11:17 (UTC+04), Политика 7 842
SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон 11 ноября 11:14 (UTC+04), Экономика 728
ING прогнозирует рост цен на золото в 2027 году 11 ноября 11:12 (UTC+04), Экономика 864
TikTok удалил около 600 тысяч видео в Азербайджане за три месяца 11 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 799
АЖД сообщили о росте грузовых и транзитных перевозок 11 ноября 11:06 (UTC+04), Экономика 842
В Баку BMW слетел с моста - ФОТО 11 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 1 445
Азербайджан и датская компания обсудили проекты в сфере ветроэнергетики - ФОТО 11 ноября 10:52 (UTC+04), Экономика 929
В Азербайджане осудили организатора онлайн-казино - ВИДЕО 11 ноября 10:41 (UTC+04), Общество 818
Azərbaycanda yanacaq istehsalı niyə kəskin azalıb? - SƏBƏB AÇIQLANDI 11 ноября 10:41 (UTC+04), Azərbaycanca 858
ING ожидает ускорения роста экономики Азербайджана 11 ноября 10:38 (UTC+04), Экономика 862
Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем 11 ноября 10:36 (UTC+04), Общество 746
ING оценила перспективы инфляции в Азербайджане 11 ноября 10:34 (UTC+04), Экономика 881
Проведена проверка условий содержания детей в Доме малютки в Баку - ФОТО 11 ноября 10:29 (UTC+04), Общество 777
Canlı yayım həvəsi baha başa gələ bilər - Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 11 ноября 10:28 (UTC+04), Azərbaycanca 887
Азербайджанская нефть изменилась в цене 11 ноября 10:25 (UTC+04), Экономика 886
Пезешкиан отметил значение саммита лидеров COP31 для региона 11 ноября 10:24 (UTC+04), В мире 894
Тяжелое ДТП в Губе, есть погибший и раненые 11 ноября 10:19 (UTC+04), Общество 770
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане могут изменить порядок выплаты зарплат и пенсий 11 ноября 10:10 (UTC+04), Общество 19 057
Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями 11 ноября 09:56 (UTC+04), В мире 881
«Мой «Карабахский дневник» - это история литовца и его большой любви к Азербайджану» - Ричардас Лапайтис для Day.Az - ФОТО 11 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 8 054
Родителям грозит штраф за физическое наказание детей 11 ноября 09:36 (UTC+04), Общество 1 858
МЧС совершило 72 выезда на пожары в праздничные дни - ВИДЕО 11 ноября 09:31 (UTC+04), Общество 733
Мировые цены на нефть выросли 11 ноября 09:25 (UTC+04), Экономика 907
"Рома" и "Спортинг" претендуют на Эндрика - СМИ 11 ноября 09:21 (UTC+04), Спорт 728
Катар добился отсрочки возможных ударов США по Ирану 11 ноября 09:18 (UTC+04), В мире 955
Биткоин подешевел 11 ноября 09:14 (UTC+04), Экономика 925
Официальные курсы валют в Азербайджане 11 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО 11 ноября 08:47 (UTC+04), В мире 1 055
Когда в Баку выпадет снег? 11 ноября 08:38 (UTC+04), Общество 1 121
Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью 11 ноября 08:20 (UTC+04), В мире 957
МТК Север-Юг: процесс пошел - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 11 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 6 136
Глава Пентагона припугнул Иран 11 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 154
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 11 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп может нарушить девятилетнюю традицию Белого дома 11 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 136
В Британии задержали американского шпиона 11 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 099
День хорош для денежных вложений - гороскоп на 11 ноября 11 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 960
Перечислены неочевидные ранние признаки одного коварного вида рака 11 ноября 04:58 (UTC+04), Медицина 899
Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ 11 ноября 03:45 (UTC+04), Это интересно 877
В домашней технике нашли скрытые платные функции 11 ноября 02:31 (UTC+04), Наука и технологии 985
В США сделали новый прогноз по нефти 11 ноября 01:17 (UTC+04), Экономика 1 396
Сотрудничество Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии откроет новые возможности - Квривишвили 11 ноября 00:45 (UTC+04), Экономика 1 398
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO 11 ноября 00:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 508
Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями 11 ноября 00:11 (UTC+04), Спорт 946
В Ормузском проливе подорвался еще один танкер - ВИДЕО 10 ноября 23:48 (UTC+04), В мире 1 473
Иран выдвинул США семь условий 10 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 515
Макрон хочет запретить детям ИИ 10 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 421
Зеленский прокомментировал переговоры с США и Россией 10 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 811
Пашинян встретился с Макроном 10 ноября 23:00 (UTC+04), В мире 1 444
19 участников полумарафона попали в больницу с загадочными симптомами 10 ноября 22:47 (UTC+04), В мире 1 430
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США 10 ноября 22:33 (UTC+04), В мире 1 397
Азербайджан - ключевой узел Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 10 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 753
Неожиданная находка в Windows 10 ноября 22:16 (UTC+04), Наука и технологии 868
Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO 10 ноября 22:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 329
Главу ФИФА могут вызвать в конгресс США 10 ноября 22:00 (UTC+04), Спорт 860
Еще новости