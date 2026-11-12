США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС

Нидерланды обсуждают с США возможность ограничить полномочия Международного уголовного суда (МУС). В частности, речь идет о том, что его юрисдикция не будет распространяться на глав государств, сообщил ТАСС дипломатический источник, передает Day.Az.

"Обсуждаются, среди прочего, иммунитет глав государств от преследования [со стороны] МУС, а также отмена его юрисдикции применительно к гражданам стран, не участвующих в Римском статуте, даже если эти люди могли совершить преступление на территории страны-участницы", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Гаага и Вашингтон обсуждают возможность считать сам факт наличия национального закона, по которому можно наказать за то или иное деяние, достаточным основанием, чтобы МУС не рассматривал дело, даже если национальные власти его не расследуют. В ходе обсуждений в парламенте 11 ноября министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил депутатам о переговорах с США о судьбе МУС, однако отказался раскрывать подробности.

9 октября Минфин США опубликовал заявление, в котором говорится о введении санкций против находящейся в Гааге инстанции. Отмечалось, что МУС внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, который президент США Дональд Трамп подписал в феврале 2025 года. Вашингтонская администрация тогда обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей. Вместе с тем Минфин США опубликовал ряд лицензий, которые на время выводят из-под рестрикций некоторые операции с МУС.