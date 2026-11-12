Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,23 доллара США, или на 1,2 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 100,63 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 1,51 доллара, или на 1,6 процента, до 96,64 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 2,28 доллара, или на 3,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 96,64 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 2,16 доллара, или на 2,9 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 92,72 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, цена нефти марки Brent в четверг снизилась до 91 доллара за баррель, продолжив нисходящую динамику текущей недели на фоне сохраняющегося тупика в переговорах между США и Ираном, при этом стороны избегают дальнейшей эскалации напряженности.

"Высокопоставленный представитель иранских органов безопасности заявил, что страна не откажется "ни от одного атома" своего обогащенного ядерного материала, отвергнув одно из ключевых условий Вашингтона для проведения мирных переговоров.

Тегеран также вновь заявил, что США должны снять санкции и прекратить военно-морскую блокаду, прежде чем Ормузский пролив сможет быть вновь открыт.

В то же время атаки украинских беспилотников с конца октября нарушили работу нефтеперерабатывающих заводов, на которые приходится около 30% совокупных мощностей России по переработке нефти.

Несмотря на эти факторы, международный эталонный сорт нефти остается более чем на 20% ниже октябрьского пика, поскольку потоки поставок сырой нефти с Ближнего Востока продолжают восстанавливаться", - говорится в информации Trading Economics.

Отмечается, что Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в октябре добыча нефти в стране увеличилась на 26%, достигнув одного из самых высоких месячных показателей за последние годы.