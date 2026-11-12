В Windows нашли способ узнать причину сбоя ПК

После сбоя ПК Windows сохраняет историю ошибок и аварийных остановок. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, с помощью системных журналов можно найти истинную причину сбоя операционной системы (ОС). Для начала подойдет простой способ - открыть "Монитор стабильности системы". Он показывает историю ошибок по дням и помогает найти возможную причину сбоя: например, узнать, когда перестала работать программа или компьютер неожиданно выключился.

Если этой информации недостаточно, то авторы рекомендовали проверить "Просмотр событий". В разделах "Журналы Windows" нужно открыть подраздел "Система", затем зайти в "Приложение" и найти там подробные записи об ошибках компонентов Windows, драйверов и программ.

В заметке говорится, что раздел "Система" пригодится после внезапной перезагрузки компьютера, а "Приложение" - если регулярно закрывается одна программа. Например, события Kernel-Power 41 и 6008 означают, что Windows завершила работу некорректно. Сами по себе эти коды не объясняют точную причину сбоя.

Авторы BGR предупредили, что первая ошибка в списке не обязательно вызвала проблему. Лучше изучить события, которые появились незадолго до сбоя или в то же время.