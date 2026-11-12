В мире стали разрабатывать ПДД для летающих машин

В Дубае начали разрабатывать правила дорожного движения для летающих автомобилей. Власти решают, какие водительские права потребуются для управления таким транспортом и как авто будут регистрировать. Об этом сообщил руководитель подразделения по лицензированию Управления дорог и транспорта города Ахмед Махбуб, передает Day.Az со ссылкой на ura.news .

"Управление автомобильных дорог и транспорта Дубая подтвердило, что "летающий автомобиль" представляет одно из направлений мобильности будущего", - передает газета "Имарат аль-Яум" его слова. Уточняется, что власти рассматривают возможность допуска к управлению летающими автомобилями водителей с обычными удостоверениями.

Ахмед Махбуб отметил, что вопрос легализации подобного транспорта возник относительно недавно. Пока машины проходят испытания, а их серийное производство, по предварительным оценкам, может начаться в 2028 году.