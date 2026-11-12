Осенние краски Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ о повседневной жизни города

С приходом осени улицы, парки и аллеи Ханкенди преображаются, наполняясь яркими красками и живописными пейзажами. Деревья, облачившиеся в желтые, оранжевые и золотистые оттенки, покрытые опавшей листвой дорожки придают городу особое очарование. Мягкая погода позволяет жителям отдыхать на свежем воздухе, а детям проводить приятные часы за играми и прогулками.

Day.Az представляет фоторепортаж сотрудников АЗЕРТАДЖ, которые запечатлели осенние пейзажи Ханкенди и приятные моменты из повседневной жизни горожан.