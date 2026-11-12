Настоящий мир необходимо заслужить: готова ли Армения к покаянию? - РАСКЛАД от юриста-международника

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В истории международных отношений немало примеров, когда подписание мирных договоров не становилось окончанием противостояния. Государства прекращали военные действия, устанавливали дипломатические отношения, принимали на себя взаимные обязательства, однако, спустя годы, конфликты вспыхивали вновь. Причина заключалась в том, что юридическое оформление мира далеко не всегда сопровождалось преодолением причин, породивших противостояние. Не исчезали исторические обиды, сохранялись территориальные притязания, продолжалась пропаганда вражды, а общественное сознание оставалось заложником прежних политических установок.

К сожалению, именно эти процессы наблюдаются в Армении. Поэтому на звучащие из этой страны претензии насчет того, что Баку, мол, говорит о мире, но не желает начать с чистого листа, требуется соответствующий ответ. Попробую объяснить, почему Азербайджан не может и не станет начинать отношения с Арменией с чистого листа.

Сегодня мы действительно находимся на этапе, когда завершение многолетнего конфликта и заключение мирного соглашения стали реальной политической перспективой. Однако необходимо понимать принципиальную разницу между подписанием документа, юридически фиксирующего прекращение конфликта, и установлением подлинного, устойчивого мира между двумя государствами и народами. Это не одно и то же. Последнее требует покаяния.

Готова ли Армения к покаянию? Покаяние - не унижение, а признание исторической ответственности. Когда речь заходит о покаянии Армении и армян, некоторые пытаются представить эту постановку вопроса как требование унизить армянский народ, заставить его отказаться от национального достоинства или принять коллективную ответственность за действия прежних политических руководителей. Подобная трактовка является намеренным либо ошибочным искажением смысла самого понятия. Покаяние в политическом и общественном измерении - это, прежде всего, признание совершенных ошибок, отказ от оправдания неправомерных действий, осуждение преступлений и готовность не допустить их повторения.

Нельзя построить доверительные отношения с соседним государством, продолжая отрицать или оправдывать то, что стало причиной многолетней трагедии.

Азербайджанский народ пережил оккупацию своих территорий, этнические чистки, разрушение населенных пунктов, уничтожение историко-культурного наследия и многочисленные человеческие потери. За этими понятиями стоят судьбы конкретных людей, семей, поколений. Для них конфликт никогда не был абстрактным спором двух государств. Поэтому призывы просто забыть прошлое, оставить историю историкам и перейти к экономическому сотрудничеству не могут быть убедительным ответом на вопрос о будущем. Нельзя требовать от пострадавшей стороны доверия, не демонстрируя готовности признать причины его утраты.

В своей статье "Путь к прочному миру лежит через покаяние Армении и армян", опубликованной 10 ноября 2021 года на сайте Day.Az, я уже обращал внимание на то, что разрешение армяно-азербайджанского конфликта невозможно без его всесторонней политико-правовой оценки. Тогда подчеркивалось: необходимо изучить причины и корни конфликта, дать оценку произошедшему с точки зрения международного права и создать условия для стабильного, долговременного мира.

Сегодня этот тезис не утратил актуальности. Напротив, после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета он приобрел новое содержание.

В этой связи покаяние следует понимать как общественно-политический процесс, включающий несколько взаимосвязанных направлений: 1) официальное признание ответственности за политику оккупации и ее последствия; 2) объективное историческое исследование причин и хода конфликта; 3) отказ от территориальных притязаний и реваншистской идеологии; 4) прекращение пропаганды вражды и искажения истории; 5) уважение памяти жертв и страданий азербайджанского народа; 6) содействие установлению судеб пропавших без вести и решению гуманитарных проблем; 7) воспитание новых поколений в духе признания суверенитета и территориальной целостности соседних государств.

Это не перечень условий для унижения Армении. Это программа выхода из исторического тупика. Причем, такая программа отвечает не только интересам Азербайджана. Она отвечает и долгосрочным интересам самой Армении, которая нуждается в стабильных границах, региональной экономической интеграции, развитии транспортных коммуникаций и отказе от политики постоянного поиска внешних противников.

В августе 2025 года в Вашингтоне стороны парафировали текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Это стало важным этапом переговорного процесса. Документ предусматривает признание суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ друг друга. В частности, статья I закрепляет признание границ бывших союзных республик СССР международными границами независимых государств, а статья II предусматривает взаимный отказ от территориальных претензий.

Казалось бы, перед нами вполне определенная правовая основа будущих отношений. Если бы вопрос преамбулы Конституции Армении не приобрел столь принципиальное значение. Об этом мы уже не раз говорили и повторяться не буду. Потому что даже изменение Конституции и подписание мирного соглашения не решат всех проблем. Представим, что завтра спорная отсылка будет исключена из преамбулы, мирный договор будет подписан, дипломатические отношения установлены, а транспортные коммуникации открыты. Будет ли это означать, что между обществами возникло доверие? Нет.

Юридические механизмы могут закрепить обязательства государств, но они не способны автоматически изменить общественное сознание.

Именно поэтому необходимо говорить о более глубоком процессе - общественном переосмыслении прошлого. Армянскому обществу предстоит ответить на ряд принципиальных вопросов. Почему на протяжении десятилетий сохранялась политика территориальных притязаний к Азербайджану? Почему международные посреднические усилия не привели к своевременному освобождению оккупированных территорий? Почему этнические чистки азербайджанцев, учиненные оккупантами зверства, вандализм, разрушение населенных пунктов и наследия не стали предметом полноценного общественного осмысления? Почему политические деятели, непосредственно связанные с конфликтом, продолжают играть заметную роль в армянской общественной и политической жизни? Почему вместо признания исторической ответственности в общественном пространстве нередко продолжают распространяться реваншистские идеи?

Это вопросы не для политической полемики ради самой полемики. Это вопросы, от ответов на которые зависит будущее Южного Кавказа. Еще точнее - будущее Южного Кавказа зависит от выбора Армении.

Можно продолжать объяснять все трудности исключительно внешними обстоятельствами, обвинять Азербайджан в нежелании мира, откладывать решение конституционного вопроса и сохранять политическую неопределенность. Можно пытаться одновременно декларировать приверженность миру и оставлять пространство для идеологических установок, которые в прошлом привели к войне. Но такая политика не создаст доверия.

Другой путь - признать, что завершение конфликта требует не только дипломатического компромисса, но и принципиального пересмотра прежней государственной политики. Отказаться от территориальных притязаний не на словах, а на уровне конституционных и политических установок. Признать историческую правду. Дать обществу возможность освободиться от наследия конфронтации.

Армении необходимо понять: признание исторической ответственности не ослабляет государство, а делает его политически зрелым. Отказ от территориальных притязаний не является поражением национального достоинства. Напротив, это условие формирования полноценной государственности, основанной на уважении к международному праву и правам соседних народов.

Настоящий мир начинается не тогда, когда стороны перестают стрелять, и даже не тогда, когда подписывают договор. Он начинается тогда, когда исчезает политическая и идеологическая необходимость вновь обращаться к оружию, когда историческая правда перестает быть предметом манипуляций, а признание чужой боли становится частью общественного сознания.

Именно поэтому путь к долговременному миру на Южном Кавказе лежит через отказ Армении от территориальных притязаний, изменение противоречащих этому политико-правовых установок и, самое главное, через нравственное осмысление собственного прошлого.

Без этого можно добиться прекращения конфликта. Но добиться искреннего примирения будет невозможно.