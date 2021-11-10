Путь к прочному миру лежит через покаяние Армении и армян

Сегодня - годовщина фактического окончания 44-дневной Отечественной войны. 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне и определившее шаги по выходу двух стран из конфликтного состояния.

В связи с этой датой хотелось бы поделиться некоторыми мыслями.

Я всегда писал, что путь к разрешению армяно-азербайджанского конфликта лежит через его политико-правовую оценку. Лишь на основе всестороннего, полного, исчерпывающего изучения причин и корней конфликта, оценки сложившейся на момент выработки решения ситуации было возможным достижение нижеследующих основных целей: 1) принятия сторонами (при участии посредников) справедливого решения; 2) юридически правильного и результативного применения общепризнанных международно-правовых норм; 3) обеспечения стабильного, долговременного, гарантированного мировым сообществом мира.

К сожалению, такую оценку многие акторы осмелились публично дать только после начала силового варианта освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации. Армянам было разъяснено, что Россия не может вмешаться в конфликт, так как армянские вооруженные силы находятся не в Республике Армения, а на территории Азербайджанской Республики, где и происходят боевые действия. Было признано, что 30-летние мирные переговоры не привели к освобождению оккупированных азербайджанских территорий, и поэтому Азербайджан воспользовался предусмотренным ст. 51 Устава ООН правом на освобождение земель от агрессора.

К сожалению, все это было сделано достаточно запоздало, поскольку уже был задействован силовой вариант освобождения территорий. Своевременная политико-правовая оценка конфликта позволила бы Минской группе, опираясь на нее, добиться от агрессора предъявляемых к нему требований по освобождению оккупированных территорий мирным путем и без пролития крови.

Сегодня, после восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, стоит вопрос делимитации и демаркации государственной границы и последующего заключения мирного договора между двумя странами. Делимитация границы должна происходить по картам, составленным Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в начале 50-х годов и отпечатанным шестой типографией Минобороны для советских вооруженных сил в 1975 году. Эти карты составлялись под национально-государственное устройство СССР в связи с принятием новой советской Конституции 1977 года и на основании Заключительного акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. Сегодня они, пожалуй, являются единственным легитимным юридическим документом для делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Параллельно с этим должны открываться транспортные коммуникации, призванные обеспечить экономическое развитие региона, налаживание контактов, установление долгосрочного мира. Осуществляться это должно в соответствии с п.9 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, где предусмотрена разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе, гарантии со стороны Республики Армения безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением возложен на органы Пограничной службы ФСБ России. Предусмотрено также обеспечение строительства новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Азербайджанская сторона и словом, и делом подтвердила свою готовность начать эту работу. Однако этот процесс торпедируется определенными силами Армении. Прошел год после подписания Трехстороннего заявления, однако ни делимитация-демаркация границы, ни разблокировка коммуникаций не начали осуществляться. Если еще Азербайджан и ведет на своей территории масштабные работы по подготовке разблокировке коммуникаций, то на территории Республики Армения об этом и речи нет.

В чем же причина всего этого?

На наш взгляд причина аналогична той, что имела место, когда никто не желал дать политико-правовую оценку конфликту. Сегодня точно так же Армения не желает покаяться. Да, именно покаяться. Покаяться в совершенной агрессии, оккупации азербайджанских территорий, этнической чистке, полном разрушении до основания оккупированных городов и сел, гипермасштабном минировании оккупированных территорий.

Без покаяния невозможно избавиться от реваншистских устремлений отдельных кругов в Республике Армения. Без покаяния невозможно наказать за совершенные преступления: Сержа Саргсяна, ПРИЗНАВШЕГОСЯ в геноциде мирного населения Ходжалы; Роберта Кочаряна, ПРИЗНАВШЕГОСЯ в этноциде, в преследованиях азербайджанцев по этническому признаку, так как, по его мнению, совместное проживание армян и азербайджанцев невозможно; лиц, заминировавших оккупированные азербайджанские территории - в соответствии со ст.387 УК Республики Армения и Оттавской конвенцией и т.д.

Только через покаяние возможно чистосердечное стремление к миру и налаживанию отношений с соседями. Это тот путь, который должны пройти Республика Армения и армяне. Не пройдя его, невозможно искренне стремиться к долгосрочному миру и процветанию Южного Кавказа.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР