Не соблюдая трехстороннее заявление, Армения освобождает Азербайджан от любых обязательств

В среду МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором отмечается, что не обеспечен полный вывод вооруженных сил Армении с территорий, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации, что должно было быть сделано в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении. В заявлении говорится, что в последние дни Армения, грубо нарушая трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, в зону временной дислокации российских миротворцев, а также устанавливает новые армянские посты вблизи ряда населенных пунктов и административных границ Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Думается, никто не ожидал, что Армения, подписав 10 ноября трехстороннее заявление о мире, немедленно бросится его выполнять. Мы знаем, с кем имеем дело, и интерпретация пунктов документа была ожидаема. Правда началась она что-то с опозданием. Прошло целых девять месяцев после окончания войны, прежде чем армянская сторона взялась переписывать заявление о мире.

Все эти месяцы армяне на что-то надеялись, чего-то ждали и искали новых союзников. Видимо, не нашли, поэтому, когда были пойманы за руку на преступном нарушении договоренностей, перешли к традиционной армянской обороне - лжи.

В ответ на заявление внешнеполитического ведомства нашей страны армянский МИД сделал удивительное открытие, заявив: утверждения Азербайджана, что трехстороннее заявление от 10 ноября предполагает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха - "откровенная ложь".

Для многих даже в самой Армении это стало большим открытием, потому что на самом деле пункт 4-й трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении, гласит: "4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".

Утверждения МИД Армении, что данное требование касалось только Агдама, Лачина и Кельбаджара, не выдерживает никакой критики. Потому что для этих районов в заявление имеются отдельные пункты. И это единственное, что армянская сторона сделала, правда, в своей манере - спалив дома, вырубив деревья и заминировав дороги.

"Если это заявил бы МИД какой-либо другой страны - это было бы подобно взрыву бомбы в центре города. Но слышать такое от армянского радио... простите, МИДа дело привычное", - сказал в комментарии Day.Az доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намик Алиев.

По его словам, раньше мы, привыкшие к армянской лжи и фальсификации, всегда апеллировали ко мнению третьих лиц и стран, чтобы показать всю абсурдность того, что звучит из армянских уст. Думается, что теперь в этом нет необходимости, поскольку они уже сами себе сделали антирекламу. Подобные заявления официальных структур Республики Армения ставят в неловкое положение тех, кто их открыто или скрытно поддерживает, и затрудняет эту поддержку. Так что, остается только поблагодарить "мудрых" сотрудников армянского МИД за содействие и саморазоблачение, считает азербайджанский эксперт.

"Важный момент, на который следует обратить внимание. Речь в документе идет о выводе "армянских вооруженных сил". Не их части, не с определенной территории, а о замене всех армянских вооруженных сил на российский миротворческих контингент, который будет определенное время оберегать ситуацию от эксцессов. Если это не имеет место и армянские вооруженные силы остаются, то зачем нужен миротворческий контингент? Эта ситуация создает дополнительные риски. Вывод армянских войск и введение миротворцев - это важные шаги для завершения конфликта.

В этом вопросе есть другой аспект. Это, если сказать помягче, некачественное выполнение миротворческими силами, размещенными на определенной части территории Карабаха, своих задач. И, прежде всего, одной из невыполненных - вывод армянских вооруженных формирований из зоны их ответственности. Они не осуществили это параллельно с вхождением на территорию Карабаха, что должны были сделать в соответствии с заявлением от 10 ноября 2020 года (чем его, кстати, нарушили), под которым стоит подпись Президента России", - подчеркнул наш собеседник.

Тревогу вызывает информация о прохождении с территории Армении в зону ответственности российских миротворцев новых контингентов армянских вооруженных сил и техники.

Оставшиеся в зоне миротворцев, являющейся территорией Азербайджанской Республики, армянские вооруженные силы находятся там незаконно и являются источником повышенной опасности, отметил Намик Алиев, добавив, что несоблюдение сторонами Трехстороннего заявления освобождает и Азербайджан от его обязательств, а, следовательно, позволяет принять меры к ликвидации остатков армянской армии на азербайджанской территории.

"Думается, что настала пора взять под контроль всю границу Азербайджанской Республики, в том числе и дорогу, ведущую из Республики Армения через Лачин в Карабах. Дальнейшее промедление может создать ситуацию конца 1980-х - начала 1990-х годов", - резюмировал азербайджанский юрист.

Лейла Таривердиева