Министерство обороны Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Не полностью обеспечен полный вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении.

В последние дни Армения, грубо нарушая трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы Российской Федерации, устанавливает новые армянские посты вблизи населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также в восточном направлении административных границ Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская Армия принимает адекватные меры для предотвращения этого. Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного призыва нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна о применении силы армянской армией всеми средствами. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной под названием "новые войны, новые территории". Его позорная судьба известна всем.

Азербайджанская Армия будет принимать адекватные меры.

Российские миротворцы должны положить конец размещению ВС Армении на местах своей дислокации на территории Азербайджана".