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В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки

В Геранбойском районе Азербайджана мужчина получил огнестрельное ранение. Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории района. По предварительной информации, 35-летний житель Сабирабадского района Г. Аскеров получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой.