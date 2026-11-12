https://news.day.az/society/1873795.html В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки В Геранбойском районе Азербайджана мужчина получил огнестрельное ранение. Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории района. По предварительной информации, 35-летний житель Сабирабадского района Г. Аскеров получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой.
В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки
В Геранбойском районе Азербайджана мужчина получил огнестрельное ранение.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории района.
По предварительной информации, 35-летний житель Сабирабадского района Г. Аскеров получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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