https://news.day.az/society/1873795.html В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки В Геранбойском районе Азербайджана мужчина получил огнестрельное ранение. Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории района. По предварительной информации, 35-летний житель Сабирабадского района Г. Аскеров получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой.

В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки

Общество, 12 ноября 2026 10:54 (UTC +04:00) 378
В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки

В Геранбойском районе Азербайджана мужчина получил огнестрельное ранение.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории района.

По предварительной информации, 35-летний житель Сабирабадского района Г. Аскеров получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.

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