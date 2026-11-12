Азербайджан готов сотрудничать с Турцией в рамках COP31

Азербайджан заявил о готовности сотрудничать с Турцией в рамках COP31.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, заместитель премьер-министра Теймур Мусаев, выступая на сессии COP31 в Турции, высоко оценил председательство братской страны, ориентированное на диалог, достижение консенсуса и реализацию принятых решений.

Он отметил, что Азербайджан в период председательства на COP29 также обеспечил продвижение инклюзивного процесса, а принятая историческая Бакинская финансовая цель заложила важную основу для глобальных климатических действий.

По его словам, деятельность Азербайджана в этом направлении продолжилась и после COP29. Так, совместно с Бразилией была разработана "Дорожная карта от Баку до Белена на 1,3 триллиона долларов", определяющая пути увеличения ежегодного объема климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов к 2035 году.

В рамках Тройки председательств COP совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бразилией была реализована "Дорожная карта на пути к миссии 1,5°C", а совместно с Австралией, Бразилией и Турцией - "Беленская миссия 1,5°C".

Кроме того, XIII Всемирный форум городов, организованный в Баку, и Климатическая неделя ООН, в которой приняли участие представители более 140 стран, вновь продемонстрировали приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству и глобальной климатической повестке.

В ходе выступления Теймур Мусаев также рассказал о конкретных мерах, принимаемых Азербайджаном внутри страны. Он отметил, что срок достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов на 40 процентов в рамках третьего определяемого на национальном уровне вклада был перенесен на 15 лет вперед - на 2035 год.

Недавно представленная Долгосрочная стратегия низкоэмиссионного развития предусматривает достижение нулевого уровня чистых выбросов к 2060 году. В настоящее время Азербайджан готовится досрочно представить свой второй Доклад о прозрачности в соответствии с принципами прозрачности Парижского соглашения.

Отметив, что энергетический переход является одним из основных направлений климатической политики Азербайджана, Теймур Мусаев сообщил, что установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в стране достигла 2,17 гигаватта, что составляет 21,5 процента общей установленной мощности электроэнергетики.

Согласно подписанным соглашениям, к 2030 году планируется создать дополнительные мощности солнечной и ветровой энергетики объемом 6 гигаватт, что станет важным шагом на пути к достижению и превышению глобальных целевых показателей в области возобновляемой энергетики.

Параллельно продолжается реализация мер по сокращению выбросов метана, повышению энергоэффективности в промышленности, развитию экологически чистого транспорта и устойчивому управлению отходами.

Напомнив, что климатические катастрофы последних лет оказывают непосредственное влияние на жизнь людей, заместитель премьер-министра подчеркнул важность обеспечения развивающихся стран доступом к финансовым ресурсам и технологиям.

Он отметил, что призывы к принятию более амбициозных целей без выполнения существующих обязательств могут подорвать доверие к многостороннему климатическому процессу. В этой связи главным приоритетом должно стать полное выполнение принятых решений, прежде всего Бакинской финансовой цели.

В завершение выступления Теймур Мусаев отметил, что председательство Турции на COP31 создает важные возможности для перехода от обязательств к реальным результатам. Он заявил о готовности Азербайджана к тесному сотрудничеству с Турцией и всеми сторонами на основе наследия Бакинского и Беленского процессов.