Азербайджан намерен расширить сотрудничество с индийской Hinduja Group

Азербайджан и индийская Hinduja Group обсудили перспективы расширения сотрудничества в промышленности, транспортной и энергетической сферах.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в формате видеоконференции состоялась встреча с председателем Gulf Oil International Санджаем Хиндуйей и председателем Ashok Leyland Дхираджем Хиндуйей, представляющими Hinduja Group.

"В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в промышленности, транспортной и энергетической сферах, инвестиционные возможности и перспективы реализации совместных проектов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы передачи технологий, локализации производства транспортных средств и расширения взаимовыгодного партнерства".

Hinduja Group - одна из крупнейших международных диверсифицированных бизнес-групп, деятельность которой охватывает все континенты. За более чем 100 лет существования группа расширила и диверсифицировала направления бизнеса, уделяя внимание также социальным и благотворительным инициативам.

На различных этапах развития группы ее руководителями были бывший председатель Шричанд Хиндуйя, затем покойный Гопичанд Хиндуйя при поддержке своих братьев Пракаша и Ашока Хиндуйя.

В настоящее время в группе работают более 250 тысяч человек. Она представлена во многих крупных городах мира, а также во всех основных городах Индии.

Hinduja Group занимает стратегические позиции как в традиционных отраслях экономики, включая автомобилестроение, банковскую сферу и финансовые услуги, так и в новых направлениях, таких как цифровые технологии и возобновляемая энергетика.

Группа придерживается традиционных семейных ценностей, уделяя особое внимание взаимному доверию, уважению, сплоченности и сотрудничеству. В своей деятельности она сочетает эти принципы с современными методами управления, самостоятельностью профессиональных руководителей и поощрением сотрудников за высокие результаты работы.