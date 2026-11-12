https://news.day.az/world/1873785.html Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Иран достиг взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Иран достиг взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе", - сказал Галибаф.
По его словам, статус Ормузского пролива "не вернется к тому, каким он был до войны". Он подчеркнул, что это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.
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