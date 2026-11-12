Саммит EPC 2028 в Азербайджане усилит взаимодействие ЕС с Южным Кавказом – Интервью с главой МИД Словакии

Проведение саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Азербайджане в 2028 году открывает возможности для активизации взаимодействия Европейского союза со всем Южным Кавказом.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита EPC в Дублине.

По его словам, прежде всего предстоящий саммит в Азербайджане должен подтвердить роль Европейского политического сообщества как площадки для открытого диалога и практического сотрудничества между широким кругом европейских стран.

Это позволит преодолевать разногласия, укреплять доверие и расширять возможности Европы по выработке совместных ответов на общие геополитические, экономические вызовы и вызовы в сфере безопасности, считает он.

"С точки зрения стратегии проведение саммита в Азербайджане открывает возможности для активизации нашего взаимодействия со всем Южным Кавказом и служит убедительным сигналом продвижения к установлению прочного мира и постконфликтной нормализации в регионе. Кроме того, Азербайджан является ключевым партнером в развитии сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и цифровой связности. Южный Кавказ, выступающий также связующим звеном между Европой и Центральной Азией, приобретает все большее значение для энергетической безопасности Европы в контексте диверсификации поставок ископаемых энергоресурсов", - отметил Бланар.

Говоря о проходящем в Дублине саммите EPC, министр подчеркнул, что Словакия приветствует эту площадку, позволяющую странам расширенного европейского региона вести дипломатический диалог в атмосфере взаимного доверия.

"В соответствии с программой нашего правительства и стратегическими приоритетами внешней политики Словакии мы сохраняем приверженность развитию диалога на международных площадках и защите институтов, лежащих в основе международного порядка, основанного на правилах. Наш главный посыл заключается в необходимости активизировать дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира на основе международного права, уважения территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ и суверенитета всех государств", - заявил он.

По словам Бланара, Словакия также намерена выступать за укрепление экономического сотрудничества между участниками EPC, в особенности в энергетическом секторе.

"В условиях диверсификации источников энергоснабжения мы считаем, что участникам EPC следует развивать сотрудничество в области производства "чистой" энергии внутри стран, прежде всего атомной энергии и возобновляемых источников, а также укреплять межсистемные соединения и развивать инфраструктуру для других источников энергии, необходимых в переходный период, включая ископаемое топливо", - добавил министр.

Укрепление коллективной безопасности Европы

По мнению Бланара, укрепление коллективной безопасности Европы и возможностей реагирования на кризисы в нынешних сложных геополитических условиях требует прагматичного, проактивного и сбалансированного подхода.

"Наилучший способ повысить готовность Европы к обеспечению безопасности - расширять оперативные возможности, увеличивать целевые инвестиции в оборону и поддерживать конкурентоспособную промышленную базу, в полной мере учитывая особенности политики безопасности, конституционные рамки и национальные полномочия отдельных государств-членов", - отметил он.

Министр подчеркнул, что для Словакии устойчивость европейской архитектуры безопасности зависит от тесной взаимодополняемости с НАТО, эффективной защиты критически важной инфраструктуры и сохранения постоянных каналов дипломатического диалога.

"Мы убеждены, что сочетание сильных оперативных возможностей с открытым дипломатическим взаимодействием позволит Европе защитить свою стабильность и внести вклад в формирование более предсказуемого международного порядка", - сказал Бланар.

Ситуация с безопасностью в районе Ормузского пролива

Комментируя ситуацию с безопасностью вокруг Ормузского пролива, министр заявил, что, с точки зрения Словакии, европейским странам следует реагировать на этот вызов посредством сбалансированной стратегии, основанной на трех направлениях: соблюдении международного права, активной дипломатии и укреплении оборонительной координации на море.

"Прежде всего Европа решительно поддерживает такие инициативы, как "No Tolls, No Fees" ("Никаких пошлин и сборов"), к которой на данный момент присоединились более 60 стран. Обеспечение свободы судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), без незаконного контроля, транзитных сборов, дискриминационных ограничений или попыток использовать стратегические водные пути в качестве инструмента политического давления, имеет принципиальное значение", - пояснил он.

Вторым направлением, по словам министра, должна стать дипломатия, ориентированная на снижение напряженности и осуществляемая во взаимодействии с региональными и международными партнерами.

"В-третьих, мы считаем, что европейские оборонительные инициативы на море должны играть важную роль в укреплении уверенности коммерческого судоходного сектора и обеспечении безопасности жизненно важных энергетических потоков, не провоцируя дальнейшую эскалацию в регионе и действуя строго в рамках международного права", - добавил Бланар.

Он также отметил, что, несмотря на ключевую роль превентивной дипломатии и мирного урегулирования конфликтов в обеспечении европейской безопасности, страны Европы должны быть готовы взять на себя большую ответственность за собственную оборону - как от традиционных, так и от гибридных угроз, включая кибератаки и нападения на критически важную инфраструктуру.

"Последние выводы Европейского совета подчеркивают важность укрепления оборонно-промышленного потенциала Европы на основе комплексного подхода, охватывающего все направления безопасности, при одновременном обеспечении того, чтобы все инициативы в этой сфере учитывали особенности политики безопасности и обороны отдельных государств-членов", - заключил глава МИД Словакии.